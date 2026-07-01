به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد: پرونده انتقام خون پاک خامنه‌ای کبیر و شهدای مظلوم ایران، باز است و عامرین و عاملین این جنایت در وقت خود که دیر نخواهد بود به سزایشان خواهند رسید.

محمدباقر ذوالقدر امروز چهارشنبه(۱۰ تیرماه) در پیامی نوشت: مشت گره کرده رهبر شهید در لحظه عروج، نماد ماندگار دکترین امنیت ملی ماست.

وی اعلام کرد: پرونده انتقام خون پاک خامنه‌ای کبیر و شهدای مظلوم ایران، باز است و عامرین و عاملین این جنایت در وقت خود که دیر نخواهد بود به دست عناصر صالحه به سزایشان خواهند رسید.

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