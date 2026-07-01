پزشکیان: تشییع رهبر شهید باید نماد وحدت ملی باشد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان در جلسه امروز (دهم تیر) هیئت دولت با تشریح نتایج سفر اخیر خود به قم، از فضای حاکم بر دیدارهای انجام‌شده با مراجع تقلید را مثبت توصیف کرد و از حمایت آنان از اقدامات دولت در شرایط حساس کنونی سخن گفت و ادامه داد: در این سفر توفیق یافتیم با جمعی از مراجع معظم تقلید از جمله حضرات آیات سبحانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی و دیگر علما و بزرگان حوزه علمیه دیدار و گفت‌وگو کنیم. خوشبختانه تمامی این بزرگواران با ابراز محبت و استقبال از دولت، از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده در شرایط دشوار کنونی کشور قدردانی کردند و نکات، توصیه‌ها و دیدگاه‌های ارزشمندی را در حوزه‌های مختلف ارائه دادند.

طرح کالابرگ و سایر اقدامات پشتیبان را با جدیت بیشتری دنبال و تقویت می‌کنیم

رئیس‌جمهوری با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مراجع تقلید درباره مسائل معیشتی و ضرورت حمایت از اقشار مختلف جامعه، بر عزم دولت برای تداوم و تقویت سیاست‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مراجع معظم تقلید به مسائل معیشتی مردم و ضرورت حمایت از اقشار مختلف جامعه اختصاص داشت. این موضوع از اولویت‌های اصلی دولت است و بر همین اساس، تصمیم گرفته‌ایم برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مرتبط با معیشت مردم، از جمله طرح کالابرگ و سایر اقدامات پشتیبان را با جدیت بیشتری دنبال و تقویت کنیم.

پزشکیان ارزیابی مراجع تقلید از توافقات و تفاهمات اخیر کشور را مثبت توصیف و تصریح کرد: تمامی بزرگوارانی که در این سفر توفیق دیدار با آنان را داشتیم، از روند شکل‌گرفته ابراز رضایت کردند و آن را اقدامی مثبت و در مسیر تأمین منافع ملی دانستند.

وی در ادامه با تشریح فضای گفت‌وگوهایش با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جمعی از استادان حوزه، این نشست‌ها را گامی مؤثر در جهت تقویت تعامل دولت با نخبگان دینی و علمی کشور دانست و گفت: در این دیدارها که با حضور ده‌ها نفر از استادان برجسته حوزه برگزار شد، گفت‌وگوهای سازنده و صمیمانه‌ای انجام گرفت. در فضایی مبتنی بر احترام متقابل، دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای دوطرف مطرح و بر تداوم این تعاملات و همفکری‌ها تأکید شد.

رئیس‌جمهوری افزود: دولت از تمامی صاحب‌نظران، استادان و کارشناسان حوزه و دانشگاه استقبال می‌کند و آمادگی دارد در هر زمان از نظرات تخصصی و مشورتی آنان برای بهبود روند تصمیم‌گیری‌ها و حل مسائل کشور بهره‌مند شود.

تفاهمات و توافقات اخیر دستاوردهای مهم و ارزشمندی در حوزه‌های اقتصادی و تجاری داشته است

پزشکیان با اشاره به نتایج و دستاوردهای تفاهمات و توافقات اخیر ایران اظهار کرد: خوشبختانه دستاوردهای مهم و ارزشمندی در حوزه‌های اقتصادی و تجاری حاصل شده است. استمرار صادرات نفت، تسهیل بخشی از محدودیت‌های مالی و ارزی و فراهم شدن زمینه‌های جدید برای توسعه همکاری‌های اقتصادی از جمله نتایج این روند بوده است.

وی از اقدامات وزیر نفت و مجموعه صنعت نفت و گاز کشور قدردانی کرد و گفت: اقدامات ارزشمند وزارت نفت در حوزه تولید، صادرات و توسعه زیرساخت‌های انرژی و همچنین تلاش‌های صورت‌گرفته در صنعت برق کشور موجب شده است با وجود خسارات و فشارهای ناشی از شرایط اخیر، خدمات‌رسانی در حوزه انرژی با کمترین اختلال به مردم ادامه یابد.

رئیس‌جمهوری از اقدامات وزیر امور خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان مرتبط در پیشبرد مذاکرات و پیگیری مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی قدردانی کرد و افزود: مجموعه این تلاش‌ها در جهت تأمین منافع ملی، کاهش تنش‌ها و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گرفته و شایسته تقدیر است.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در هفته آینده، رویدادی مهم و تاریخی است. خانواده معزز ایشان از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های مختلف و همچنین از عموم مردم شریف ایران برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آورده‌اند. رهبر شهید انقلاب اسلامی تنها متعلق به ایران نبود، بلکه شخصیتی تأثیرگذار در جهان اسلام و جامعه بزرگ شیعیان جهان به‌شمار می‌رفت. ایشان همواره از آرمان‌های اسلامی، وحدت امت اسلامی، همدلی میان مسلمانان و مقابله با ظلم و زورگویی دفاع و با صراحت و شجاعت بر مواضع حق‌طلبانه خود در برابر قدرت‌های سلطه‌گر جهانی پایمردی کردند.

آنچه باید در این مقطع به نمایش گذاشته شود، وحدت، همدلی، هماهنگی و انسجام ملی است

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود با حضور گسترده و باشکوه مردم در این مراسم، بار دیگر پیام وحدت، انسجام و همبستگی ملت ایران به جهانیان مخابره شود. امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است همه جریان‌ها و اقشار جامعه بر مشترکات ملی و اسلامی تأکید کنند و از هرگونه اقدامی که موجب خدشه به وحدت ملی شود، پرهیز نمایند. ممکن است در برخی مسائل دیدگاه‌ها و سلیقه‌های متفاوتی وجود داشته باشد، اما آنچه باید در این مقطع تاریخی به نمایش گذاشته شود، وحدت، همدلی، هماهنگی و انسجام ملی است.

تشییع رهبر شهید به صحنه‌ای ماندگار در تاریخ معاصر ایران تبدیل می‌شود

رئیس‌جمهوری از اقدامات معاون اول رئیس‌جمهوری و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در برنامه‌ریزی و برگزاری این مراسم قدردانی و اظهار کرد: امیدوارم این رویداد به صحنه‌ای ماندگار در تاریخ معاصر کشور تبدیل شود. ملت ایران با تکیه بر وحدت و انسجام داخلی و تقویت همگرایی میان کشورهای اسلامی، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت را با قدرت ادامه می‌دهند و اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی ملت‌های مسلمان را به تسلیم وادار کند.

پزشکیان از اقدامات دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، نیرو، آموزش و پرورش، ارتباطات، ورزش و جوانان، شبکه بانکی و سایر مجموعه‌های خدمت‌رسان کشور قدردانی کرد و گفت: همه این عزیزان در شرایط دشوار اخیر با روحیه‌ای مسئولانه و جهادی برای خدمت به مردم تلاش کرده‌اند و شایسته تقدیر هستند.

رئیس‌جمهوری همچنین از عملکرد ورزشکاران ایران در رقابت‌های اخیر تجلیل کرد و افزود: ورزشکاران ایرانی باغیرت، تعهد و روحیه ملی در میدان‌های بین‌المللی حضور یافتند و با وجود همه دشواری‌ها و فشارهای موجود، افتخارات ارزشمندی برای ایران رقم زدند. از همه آنان، مسئولان ورزش ایران و دست‌اندرکاران این حوزه صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

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