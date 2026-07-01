به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داد که برنامه مینروبی در افغانستان به دلیل کمبود شدید بودجه در حال کاهش است. این نهاد روز چهارشنبه (۱۰ سرطان) اعلام کرد از ۱۴.۵ میلیون دلار بودجه مورد نیاز برای مینزدایی و آموزش خطر مین، تنها ۳.۶ میلیون دلار تأمین شده است.
اوچا تأکید کرد که مهمات منفجرنشده همچنان تهدید جدی برای جان مردم افغانستان بهویژه کودکان هستند.
بر اساس آمار این دفتر، از ژانویه تا می سال ۲۰۲۶، ۱۷۵ مورد تلفات (کشته و زخمی) ناشی از انفجار مین و مواد انفجاری گزارش شده که ۷۵ درصد قربانیان کودکان بودهاند.
چند دهه جنگ و درگیری باعث آلودگی گسترده اراضی افغانستان به مین و مهمات جنگی شده است؛ طبق آمار سازمان ملل، حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در نزدیکی مناطق آلوده زندگی میکنند و هر لحظه در خطر هستند.
اوچا خواستار حمایت مالی فوری شد و هشدار داد که بدون تأمین بودجه کافی، تلفات انسانی به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت. مینزدایی نه تنها جان انسانها را نجات میدهد، بلکه زمینه بازگشت ایمن آوارگان و احیای زمینهای زراعتی را فراهم میکند.
................
پایان پیام/
نظر شما