به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مقصود علی دومکی، از اعضای ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، خواستار بازگشایی فوری مسیرهای زمینی زائران حضرت امام حسین(ع) به کربلای معلی و مشهد مقدس شد.

وی در سخنرانی خود در مراسم سالانه عزاداری اظهار داشت: عزاداری برای حضرت امام حسین(ع) در حقیقت استمرار نهضت حسینی است و به همین دلیل، در هر عصر و زمان، پیام‌آور مرگ برای یزیدیان، فرعون‌ها و طاغوت‌ها به شمار می‌رود.

دومکی با اشاره به قیام عاشورا افزود: امام حسین(ع) در صحرای کربلا ترس را شکست داد و مرز روشنی میان حق و باطل ترسیم کرد؛ از همین رو، پیروان مکتب حسینی در طول تاریخ همواره در برابر ظلم و ستم ایستادگی کرده و قدرت‌های باطل را به چالش کشیده‌اند.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه گفت: مقاومت جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین، حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروهای جبهه مقاومت، با ایستادگی، شجاعت و فداکاری خود، جهانیان را شگفت‌زده کرده است. مردم فلسطین، ایران، لبنان و یمن ثابت کرده‌اند که اهل حق در هر دوره برای سربلندی دین خدا از جان خود می‌گذرند و با صبر و استقامت، قدرت‌های ستمگر را به شکست و رسوایی می‌کشانند.

این عضو مجلس وحدت مسلمین پاکستان از دولت این کشور خواست هرچه سریع‌تر مسیر زمینی سفر زائران به کربلا و مشهد را بازگشایی کند و گفت: هر سال میلیون‌ها نفر از پاکستان و دیگر کشورهای جهان از طریق مسیر زمینی برای زیارت عتبات عالیات سفر می‌کنند و اگر دولت با جدیت و حسن نیت اقدام کند، امکان بازگشایی این مسیر ظرف یک هفته وجود دارد.

وی تأکید کرد: رویکرد غیرمسئولانه و غیرجدی دولت، موجب آزردگی خاطر میلیون‌ها عاشق اهل‌بیت(ع) شده است.

دومکی ادامه داد: تداوم بسته بودن مسیرهای زمینی کربلا و مشهد، موجب نگرانی، اضطراب و نارضایتی گسترده مؤمنان در سراسر پاکستان شده و دولت باید با احترام به حقوق دینی و قانونی زائران، هرچه سریع‌تر این مسیرها را بازگشایی کند.

وی در پایان تصریح کرد: مجلس وحدت مسلمین پاکستان برای دفاع از حقوق زائران اهل‌بیت(ع) و پیگیری مطالبات آنان، از تمامی ظرفیت‌های قانونی، حقوقی و دموکراتیک استفاده خواهد کرد.



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