  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

تشدید حملات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری؛ یورش، بازداشت و تخریب گسترده اموال فلسطینیان

۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۹
کد مطلب: 1834491
تشدید حملات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری؛ یورش، بازداشت و تخریب گسترده اموال فلسطینیان

همزمان با تشدید اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، نیروهای اشغالگر با یورش به شهرها و روستاهای مختلف، ده‌ها خانه را بازرسی کرده، شماری از فلسطینیان را بازداشت و چندین واحد مسکونی و تأسیسات کشاورزی را تخریب کردند؛ در حالی که شهرک‌نشینان نیز حملات خود علیه ساکنان فلسطینی را گسترش دادند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه با حمله به مناطق مختلف استان‌های رام‌الله، نابلس، جنین، طولکرم، قدس اشغالی، الخلیل و بیت‌لحم، عملیات گسترده‌ای از تفتیش منازل و بازداشت فلسطینیان را به اجرا گذاشتند. در این حملات، چندین جوان فلسطینی از جمله در روستاهای المغیر، میثلون و صانور بازداشت شدند و ورودی برخی مناطق نیز توسط نظامیان اشغالگر مسدود شد.

همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی چندین تأسیسات کشاورزی در غرب سلفیت را تخریب و عملیات تخریب یک منزل مسکونی در منطقه تقوع در جنوب شرق بیت‌لحم را آغاز کرد؛ اقدامی که بدون اجازه خارج کردن وسایل منزل از سوی صاحبان آن انجام شد. در کنار این اقدامات، شهرک‌نشینان صهیونیست نیز با حمله به روستاهای برقا و ام‌الخیر، خودروهای فلسطینی را تخریب کرده، به ساکنان حمله‌ور شدند و پرچم‌های رژیم صهیونیستی را بر فراز منازل فلسطینیان برافراشتند.

...........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha