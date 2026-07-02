تشدید حملات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری؛ یورش، بازداشت و تخریب گسترده اموال فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه با حمله به مناطق مختلف استان‌های رام‌الله، نابلس، جنین، طولکرم، قدس اشغالی، الخلیل و بیت‌لحم، عملیات گسترده‌ای از تفتیش منازل و بازداشت فلسطینیان را به اجرا گذاشتند. در این حملات، چندین جوان فلسطینی از جمله در روستاهای المغیر، میثلون و صانور بازداشت شدند و ورودی برخی مناطق نیز توسط نظامیان اشغالگر مسدود شد.

همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی چندین تأسیسات کشاورزی در غرب سلفیت را تخریب و عملیات تخریب یک منزل مسکونی در منطقه تقوع در جنوب شرق بیت‌لحم را آغاز کرد؛ اقدامی که بدون اجازه خارج کردن وسایل منزل از سوی صاحبان آن انجام شد. در کنار این اقدامات، شهرک‌نشینان صهیونیست نیز با حمله به روستاهای برقا و ام‌الخیر، خودروهای فلسطینی را تخریب کرده، به ساکنان حمله‌ور شدند و پرچم‌های رژیم صهیونیستی را بر فراز منازل فلسطینیان برافراشتند.

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