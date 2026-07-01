پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت پدر دکتر محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:



بسم الله الرّحمن الرّحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر حفظه‌الله‌وایّده

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته



خبر رحلت والد معظّم حضرتعالی واصل شد. بدین‌وسیله مراتب تسلیت خود را تقدیم می‌نمایم. امیدوارم آن‌جناب در سایه‌ی پرمهر صاحبان این ایّام صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین مورد رحمت واسعه الهیه واقع گردند. همچنین آرزوی سلامتی و طول عمر با مزید توفیقات ظاهری و باطنی برای جنابعالی و سایر بازماندگان دارم.



سیدمجتبی خامنه‌ای

۸/تیر/۱۴۰۵

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