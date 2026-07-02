به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مومنی در محفل معارفی شب گذشته حرم بانوی کرامت، با اشاره به معنای عزت و ذلت در مکتب اهل بیت، اظهار داشت: عزت در شریعت مقدس ما، کرنش نکردن در برابر کفار و مشرکین است، حتی اگر سر از بدن جدا شود و ذلت، تسلیم شدن در برابر ابرقدرت‌هاست.

وی با بیان اینکه رهبر شهید ما فرمودند «اسلام و مسلمانی که کفار به آن راضی باشند، عین کفر است»، افزود: در اوج اسارت وقتی یزید حضرت زینب سلام‌الله‌علیها را به تکبر متهم کرد، ایشان فرمود «من جز زیبایی ندیدم» این عزت در اوج مظلومیت است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت معیار پیروزی و شکست را دستیابی به اهداف عنوان کرد و افزود: یزید به دنبال محو نام پیامبر و از بین بردن دین بود، اما امروز قبر یزید در زباله‌دانی گم شده و قبر حضرت رقیه در شام، زیارتگاه میلیون‌ها مسلمان است. یزید به هدف خود نرسید و امام حسین علیه‌السلام با شهادت خود، نور هدایت را در جهان روشن کرد.

مومنی با اشاره به تلاش دشمنان برای محو ثقلین، گفت: از همان ابتدا، دشمنان قصد داشتند قرآن و عترت را نابود کنند. حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با فداکاری خود، مانع از بین رفتن ثقلین شدند و محسن خود را در این راه فدا کردند. امروز نیز دشمنان در پی محو نام و یاد رهبر شهید ما هستند، اما مردم با بصیرتِ خود اجازه این کار را نخواهند داد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به مطالبه مردم برای تشییع پیکر رهبر شهید، گفت: مردم قم بیش از صد روز است که در انتظار تشییع پیکر مطهر رهبر شهید بر روی دستان خود هستند و این خواسته به حق مردم است و نباید حسرت آن بر دل آنان بماند. مردم ایران برای تشییع پیکر رهبر خود آماده‌اند و این غیرت و شرف، میراث عاشوراست و دشمنان هرگز نمی‌توانند آن را از ما بگیرند.