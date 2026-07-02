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حجت‌الاسلام شعبان‌زاده:

پیش‌بینی حضور پنج میلیون زائر در قم برای تشییع رهبر شهید

۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۵
کد مطلب: 1834212
پیش‌بینی حضور پنج میلیون زائر در قم برای تشییع رهبر شهید

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به ورود پنج میلیون زائر به قم برای مراسم تشییع رهبر شهید، از موکب‌داران خواست تا برای پیاده‌روی بیست‌کیلومتری، گرمای بالای ۴۵ درجه و تهیه آب و لقمه به اندازه کافی برنامه‌ریزی کنند و مردم را به مشارکت در میزبانی دعوت نمایند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین شعبان‌زاده عصر دیروز در اجتماع موکب‌داران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، با اشاره به پیش‌بینی حضور پنج میلیون زائر در قم، اظهار داشت: از شب قبل، آرام آرام زائران از ۲۰ استان کشور وارد قم می‌شوند و حدود یک میلیون قمی نیز در این برنامه شرکت خواهند کرد. مراسم نماز صبح در بلوار پیامبر اعظم با صفی حدوداً شش تا هفت کیلومتری اقامه خواهد شد و پس از آن، پیکر مطهر به صحن امام مهدی مسجد جمکران منتقل می‌شود. هر زائر حداقل بیست کیلومتر پیاده‌روی خواهد داشت و گرمای هوا به بالای ۴۵ درجه خواهد رسید.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، تصریح کرد: مجموع آبی که مواکب گزارش کرده‌اند، ده تا پانزده میلیون بطری است. مواکب باید برای خدمت‌رسانی یک و نیم تا دو روزه آماده شوند و اولویت‌های خود را بر آب، لقمه، شربت، هندوانه و آب دوغ خیار متمرکز کنند.

حجت الاسلام شعبان‌زاده با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی، گفت: باز شدن درب خانه‌های مردم در مسیرهای هفده‌گانه، می‌تواند مشکل سرویس‌های بهداشتی و استراحت زائران را حل کند. مساجد، مدارس و ادارات نیز باید به عنوان پایگاه‌های خدمت‌رسانی فعال شوند و ما باید برای سخت‌ترین سناریو آماده باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: قمی‌ها باید خود را میزبان بدانند و نه مهمان. با همت همه، یک مراسم تاریخی و باشکوه رقم خواهد خورد. نماز محور برنامه است و باید همه خود را به موقع به مراسم برسانند. از خداوند می‌خواهیم که توفیق خدمت‌رسانی به عزاداران رهبر شهید را به همه ما عنایت فرماید.

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