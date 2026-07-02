به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین شعبانزاده عصر دیروز در اجتماع موکبداران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، با اشاره به پیشبینی حضور پنج میلیون زائر در قم، اظهار داشت: از شب قبل، آرام آرام زائران از ۲۰ استان کشور وارد قم میشوند و حدود یک میلیون قمی نیز در این برنامه شرکت خواهند کرد. مراسم نماز صبح در بلوار پیامبر اعظم با صفی حدوداً شش تا هفت کیلومتری اقامه خواهد شد و پس از آن، پیکر مطهر به صحن امام مهدی مسجد جمکران منتقل میشود. هر زائر حداقل بیست کیلومتر پیادهروی خواهد داشت و گرمای هوا به بالای ۴۵ درجه خواهد رسید.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، تصریح کرد: مجموع آبی که مواکب گزارش کردهاند، ده تا پانزده میلیون بطری است. مواکب باید برای خدمترسانی یک و نیم تا دو روزه آماده شوند و اولویتهای خود را بر آب، لقمه، شربت، هندوانه و آب دوغ خیار متمرکز کنند.
حجت الاسلام شعبانزاده با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی، گفت: باز شدن درب خانههای مردم در مسیرهای هفدهگانه، میتواند مشکل سرویسهای بهداشتی و استراحت زائران را حل کند. مساجد، مدارس و ادارات نیز باید به عنوان پایگاههای خدمترسانی فعال شوند و ما باید برای سختترین سناریو آماده باشیم.
وی در پایان تأکید کرد: قمیها باید خود را میزبان بدانند و نه مهمان. با همت همه، یک مراسم تاریخی و باشکوه رقم خواهد خورد. نماز محور برنامه است و باید همه خود را به موقع به مراسم برسانند. از خداوند میخواهیم که توفیق خدمترسانی به عزاداران رهبر شهید را به همه ما عنایت فرماید.
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