ارائه خدمات درمانی با فعالیت ۵۰ کادر درمان در موکب عمود ۱۰۸۰ + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علیاصغر سلیمانی با اشاره به حضور تیم درمانی هلالاحمر قم در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: خداوند را شاکریم که توفیق خدمت در این موکب را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در طریقالحسین نصیب ما کرده است. این خدمت، افتخاری بزرگ و نعمتی الهی است که در کنار انجام وظایف درمانی و امدادی، فرصت خدمت به عاشقان سیدالشهدا(ع) را نیز برای ما فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه مأموریت اربعین تفاوتهای اساسی با دیگر مأموریتهای امدادی دارد، افزود: در حوادث و سوانح، امدادگران معمولاً با شرایط بحرانی، خسارتها و آسیبهای مختلف روبهرو هستند و تمام توان خود را برای نجات جان آسیبدیدگان به کار میگیرند، اما در راهپیمایی اربعین، فضای خدمت رنگ و بویی متفاوت دارد و علاوه بر ارائه خدمات درمانی، سرشار از عشق، معنویت، ایثار و همدلی است؛ فضایی که انگیزه خدمترسانی را در میان امدادگران چندین برابر میکند.
مدیر تیم پزشکی هلالاحمر قم تصریح کرد: همکاران ما این حضور را صرفاً یک مأموریت اداری و سازمانی نمیدانند، بلکه آن را توفیقی الهی و فرصتی برای ادای دین به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) میشمارند. از همین رو با تمام توان تلاش میکنند تا با ارائه خدمات درمانی و امدادی، مرهمی بر دردها و خستگیهای زائرانی باشند که مسیر طولانی پیادهروی اربعین را با عشق و ارادت طی میکنند.
سلیمانی ادامه داد: هدف ما این است که زائران در صورت بروز هرگونه مشکل جسمی، در کوتاهترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند تا بتوانند با سلامت و آرامش مسیر زیارت را ادامه دهند. کاهش آلام و رنج زائران و فراهم کردن آرامش خاطر برای آنان، مهمترین رسالت تیم درمانی مستقر در این موکب است.
وی با اشاره به ظرفیت درمانی موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: در این مرکز درمانی بیش از ۵۰ نفر از نیروهای متخصص شامل پزشکان عمومی، پرستاران، تکنسینهای دارویی، کارشناسان فوریتهای پزشکی و دیگر نیروهای امدادی و درمانی هلالاحمر به صورت شبانهروزی آماده خدمترسانی هستند.
مدیر تیم پزشکی هلالاحمر قم خاطرنشان کرد: خدمات این مجموعه شامل ویزیت بیماران، ارائه خدمات دارویی، پانسمان، مراقبتهای اولیه، رسیدگی به مشکلات عمومی زائران و سایر خدمات درمانی مورد نیاز است و تمامی امکانات با هدف ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پیشبینی شده است.
سلیمانی در پایان با قدردانی از تلاشهای کادر درمان، امدادگران و خادمان موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، ابراز امیدواری کرد که این خدمات بتواند سهمی هرچند کوچک در تکریم زائران اربعین و خدمت به عاشقان اهلبیت(ع) داشته باشد.
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