بیانیه مشترک نهادهای حوزوی فارس در پاسداشت جایگاه ولایت فقیه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، نهادهای حوزوی استان فارس در پاسداشت جایگاه ولایت فقیه و ضرورت التزام به سیاست‌های کلان نظام بیانیه مشترکی صادر کردند.

در این بیانیه آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم «وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ کَما کَفَرُوا فَتَکُونُونَ سَواءً... لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً» (سوره مبارکه نساء، آیه ۸۹)

روحانیت و حوزه های علمیه به‌عنوان ملجأ دینی و پایگاه بصیرت‌افزای مردم مؤمن و انقلابی این دیار، در شرایط حساس کنونی که جمهوری اسلامی ایران در کانون تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد، بر جایگاه رفیع «ولایت فقیه» به‌عنوان ستون خیمه نظام و محور مشروعیت حاکمیت اسلامی تأکید می‌ورزد.

بر پایه مبانی فقه سیاسی شیعه، در عصر غیبت کبری، سکان‌داری و رهبری جامعه اسلامی بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است و مشروعیتِ تمامی ساختارهای نظام جمهوری اسلامی، در پرتو این جایگاه معنا و عینیت می‌یابد. از همین‌رو، تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط ولی‌فقیه، جلوه‌ای از این مبنای اصیل حقوقی است و مسئولان عالی‌ رتبه کشور، مشروعیتِ مسئولیت خویش را در چارچوب ولایت امر مسلمین استیفا می‌نمایند. لذا بدیهی است که در مسائل کلان و سرنوشت‌ساز کشور، به‌ویژه در سیاست خارجی و مذاکرات بین‌المللی، رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، سید مجتبی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی)، فصل‌الخطاب و ملاک قطعی تصمیم‌گیری‌ها باشد.

ضمن حمایت قاطع از مواضع اخیر جمعی از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری در تأکید بر لزوم تبعیت از فرامین معظم‌له، اساتید، مدیران و نهادهای حوزوی استان فارس، خود را پاسدار و تبیین‌کننده این اصل بنیادین می‌دانند. در همین راستا و با عنایت به تذکار صریح مقام معظم رهبری مبنی بر « علی الأصول نظر دیگری داشتم» بر وجود دیدگاهی متفاوت در مبانی اجرایی، انتظار می‌رود در کلیه شئون مدیریتی و اقدامات اجرایی کشور، اهتمام ویژه‌ای نسبت به انطباق تامِ تصمیمات با دیدگاه‌های رهبری صورت پذیرد.

حوزه‌ علمیه استان فارس، ضمن تأکید بر اصول سه‌گانه «عزت، حکمت و مصلحت» در سیاست خارجی، از ریاست محترم جمهوری و تیم مذاکره‌کننده انتظار دارد با پایبندی به تعهد شرعی و قانونی در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب، التزام عملی به رهنمودهای ایشان را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

تاریخ پرفراز و نشیب ملت ایران گواهی می‌دهد که بی‌اعتمادی به دولت ایالات متحده آمریکا، به‌ واسطه کارنامه سیاهِ عهدشکنی، تحریم و اقدامات خصمانه علیه ملت بزرگ ایران، امری واقع‌بینانه و مبتنی بر حکمت و تجربه‌های مکرر است. و مبتنی بر دیدگاه امام راحل (ره) مبنی بر «شیطان بزرگ» بودن آمریکا برای همیشه است. از این‌رو، هرگونه تعامل دیپلماتیک باید با هوشیاری کامل، صیانت از عزت ملی و در چارچوب دقیقِ خطوط قرمز ترسیم‌شده توسط مقام معظم رهبری انجام پذیرد.

در پایان، جامعه اساتید و نهادهای حوزوی استان فارس، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر ضرورت هم‌افزایی ارکان نظام در سایه هدایت‌های ولی امر مسلمین تأکید نموده و امیدوار است مسئولان محترم با التزام عملی به این اصل راهبردی، زمینه تحقق مصالح عالیه نظام و عزت و اقتدار روزافزون ملت شریف ایران را بیش از پیش فراهم آورند.

والسلام علی من التبع الهدی

مرکز مدیریت حوزه علمیه استان فارس

جامعه اساتید حوزه علمیه فارس

نهادهای حوزوی استان فارس



رونوشت:

محضر مبارک حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مدّ ظلّه العالی، رهبر معظم انقلاب اسلامی، جهت استحضار

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار و اقدام مقتضی

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دامت توفیقاته، رئیس محترم قوه قضائیه، جهت استحضار

اعضا محترم شورای عالی امنیت ملی