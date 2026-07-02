به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «مرکز حقوق بشر افغانستان» روز سهشنبه (۹ تیر) اعلام کرد که نیروهای طالبان به دستور وزیر عدلیه، در دهه اول محرم ۵۵ نفر از شیعیان را دستگیر و در زندان شخصی وزیر زندانی کردند.
این مرکز افزود که حکومت طالبان دستکم ۴۶ نفر از عزاداران شیعه را از یک تکیهخانه در کابل و ۹ نفر دیگر را به اتهام برافراشتن پرچم و نمادهای عزاداری، بهصورت خودسرانه بازداشت کردند.
مرکز حقوق بشر افغانستان افزوده است که طالبان همچنین به چندین مسجد و حسینیه از جمله مسجد امام حسن مجتبی، مسجد محمدیه و حسینیه گلزار شهدا یورش بردند و با نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان که برای مذاکره جهت حل مشکلات رفته بودند، نیز برخورد نامناسب داشتند.
این مرکز مردمی همچنین گزارش داد که در استان هرات، طالبان برگزاری مراسم خیابانی، حمل علم و نمادهای عزاداری را ممنوع کردند و تنها تجمع محدود در اماکن تعیینشده را برای روز عاشورا مجاز دانستند. طبق اعلامیه این مرکز، نمایندگان در هرات چندینبار برای کسب مجوز به طالبان مراجعه کردند، اما با مخالفت این گروه مواجه شدند.
مرکز حقوق بشر افغانستان گفته است که گزارشهای مشابهی از محدودیت بر مراسم عزاداری و بازداشت مسئولان مساجد و حسینیهها از استانهای بلخ، بامیان و غزنی وجود دارد. این مرکز این موارد را نمونهای از الگوی گستردهی محدودیت بر آزادی مذهبی شیعیان، اسماعیلیان و صوفیها دانسته که طالبان طی سالهای حاکمیتشان بهصورت سیستماتیک و رسمی اعمال کردهاند.
مرکز حقوق بشر افغانستان با تأکید بر این که محدود کردن عزاداری برای امام حسین(ع) که مورد احترام تمام مسلمانان است، با روح رحمت و وحدت اسلامی مغایرت دارد، افزود: اسلام بر تعاون و همزیستی امت اسلامی تأکید دارد و هرگونه اقدام تفرقهافکنانه و یا تبعیضآمیز براساس مذهب، با اصول عدالت در تعارض است.
این نهاد غیردولتی افزوده است: «در آموزههای فقه حنفی که طالبان مدعی پیروی از آن هستند، بازداشت خودسرانه، توهین به شعائر دینی دیگران و ایجاد مزاحمت برای اجرای مناسک مذهبی، فاقد مبنای شرعی است.»
مرکز حقوق بشر افغانستان خواستار توقف فوری محدودیتهای غیرضروری بر مراسم مذهبی شیعیان و سایر اقلیتهای دینی، احترام کامل به نمادها و اماکن مذهبی آنان و اجازه برگزاری شعائر مذهبی طبق رویه پیشین و با نظر به تعهدات بینالمللی شده است.
این مرکز همچنین خواستار تأمین امنیت و آزادی مذهبی برای همه اقلیتهای مذهبی و تحقیق مستقل، شفاف و بیطرفانه از سوی یوناما و با شرکت نمایندگان مردمی در مورد محدودیتهای طالبان شده است.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیتهای گستردهای بر مراسم عزاداری شیعیان در محرم وضع کردهاند و بارها پرچمهای عزاداری را در محلات شیعهنشین جمعآوری و پاره کردهاند که این اقدام واکنشهای گستردهای از سوی علما و مردم شیعه به همراه داشته است.
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