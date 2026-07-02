مراسم عزاداری عاشورای حسینی در مایوژ اوگاندا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانۀ محلی Nilepost اوگاندا گزارش کرد شیعیان منطقه مایوژ در شرق اوگاندا با حضور در مرکز شیعیان این منطقه، آیین عاشورا و شهادت امام حسین (ع)، را گرامی داشته و به عزاداری پرداختند.

در این مراسم، شیخ محمد بیکومبی، رئیس «بنیاد اسلامی اهل‌بیت(ع) اوگاندا» (ABIFU)، با اشاره به جایگاه عاشورا در فرهنگ اسلامی تأکید کرد که این مناسبت، مسلمانان را به پایداری در ایمان و تعمیق شناخت دینی فرا می‌خواند. وی اظهار داشت که پیام کربلا، فراتر از سوگواری، دعوتی به آگاهی، عدالت‌خواهی و پایبندی به ارزش‌های اسلامی است.

شرکت‌کنندگان در این آیین همچنین بر ضرورت گسترش آموزش‌های دینی و تقویت وحدت و همبستگی در میان مسلمانان تأکید کردند. مراسم عاشورا در منطقه مایوژ هر سال با حضور گسترده شیعیان و دوستداران اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود و به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مذهبی جامعه شیعیان شرق اوگاندا تبدیل شده است.

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