حماسه عاشورا در قلب آفریقا؛ راهپیمایی پرشور شیعیان تانزانیا + تصویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از تانزانیا، صدها نفر از شیعیان و دوستداران اهل‌بیت (ع) در شهر دارالسلام، پایتخت اقتصادی تانزانیا، با برگزاری راهپیمایی و دستجات عزاداری، یاد و خاطره شهادت حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش در واقعه کربلا را گرامی داشتند.

این آیین عاشورایی با حضور گسترده عزاداران و در فضایی آکنده از نظم، آرامش و همبستگی برگزار شد. شرکت‌کنندگان با حرکت در خیابان‌های شهر، ضمن نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی، پرچم‌ها و پلاکاردهایی با مضامین عدالت‌خواهی، مبارزه با ظلم، دفاع از مظلومان، وحدت و همزیستی مسالمت‌آمیز در دست داشتند و بر زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا تأکید کردند.

در جریان این مراسم، سخنرانان و رهبران دینی با اشاره به پیام‌های ماندگار نهضت عاشورا، تأکید کردند که قیام امام حسین (ع) تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه مکتبی الهام‌بخش برای همه آزادگان جهان است که انسان را به پاسداری از عدالت، دفاع از کرامت انسانی، ایثار در راه حقیقت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم فرا می‌خواند.

برگزارکنندگان این مراسم نیز با تأکید بر نقش آیین‌های عاشورایی در تقویت همبستگی اجتماعی و هویت دینی، اعلام کردند که این برنامه هرساله با حضور گسترده شیعیان و دیگر علاقه‌مندان به مکتب اهل‌بیت (ع) در تانزانیا برگزار می‌شود و نمادی از حضور فعال و مسالمت‌آمیز جامعه مسلمانان این کشور در عرصه‌های فرهنگی و مذهبی به شمار می‌رود.

راهپیمایی عاشورای دارالسلام هرساله یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های مذهبی شیعیان در شرق آفریقا محسوب می‌شود و با استقبال گسترده عزاداران، جلوه‌ای از ارادت مسلمانان تانزانیا به حضرت سیدالشهدا (ع) و آرمان‌های نهضت عاشورا را به نمایش می‌گذارد.

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