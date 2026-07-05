پدری به وسعت یک ملت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین امین، نویسنده و پژوهشگر دینی، در نوشتاری اختصاصی برای ابنا، به واکاوی جلوهای کمتر دیدهشده از شخصیت رهبر شهید انقلاب پرداخته است؛ آنجا که میان کوه استوار مسئولیتهای ملی و وظایف ظریف پدری، توازنی شگفت برقرار بود. در دنیایی که بسیاری از صاحبان قدرت، فرزندان خود را در مسیر بادهای تندِ ثروت و شهرت رها میکنند، سیره تربیتی رهبر شهید، الگویی از پیوند عمیقِ اخلاق و پدری است که میتواند چراغ راه تمامی پدران امروز باشد.
۱. حریم خصوصی؛ دژِ مستحکم اخلاق و تربیت
رهبر شهید در فضای عمومی، مظهر صلابت و اقتدار بود، اما در حریم خانه، پدری بود که با تمام وجود برای رشد فرزندانش وقت میگذاشت. ایشان به خوبی میدانستند که اگر فرزندان در فضای سالم و دور از آفاتِ قدرت رشد کنند، در آینده نه تنها باری بر دوشِ جامعه نخواهند بود، بلکه خود چراغی برای هدایت دیگران میشوند.
این رویکرد ایشان ریشه در آموزههای قرآنی دارد که بارها بر مسئولیت سنگین والدین در تربیت فرزندان تأکید کرده است. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا»[۱]. ایشان با عمل به این دستور الهی، خانه را به محیطی امن تبدیل کرده بودند که در آن بیش از هر چیز، معنویت، سادهزیستی و تعهد به نظام اسلامی موج میزد.
فرزندان در نگاه ایشان، امانتهای الهی بودند که نباید با هیچ پست و مقامی معامله میشدند. این نگاه موجب شد تا در طول چهار دهه، شاهد باشیم که فرزندان ایشان همواره از ویترینهای پر زرق و برقِ حواشیِ سیاسی دور مانده و با ایمانی راسخ در مسیر علم و تقوا گام بردارند؛ الگویی که نشان میدهد برای تربیتِ نسلِ ترازِ انقلاب، باید از همان خشت اولِ خانه آغاز کرد.
۲. پدری در عینِ مدیریتِ بحران؛ هنر تقسیمِ وقت و عاطفه
یکی از سختترین معماهای مدیریتی برای رهبران، نحوه تعامل با اعضای خانواده در اوجِ اشتغالات سنگین حکومتی است. رهبر شهید ما، با وجود اینکه درگیریهای ایشان میتوانست شبانهروز یک مرد را به خود مشغول کند، هرگز اجازه نداد که مسئولیتهای اجتماعی، حقِ عاطفی و تربیتیِ فرزندان را فدای خود کند.
در مکتب تربیتی اهلبیت(ع)، پدر باید به مثابه یک باغبانِ صبور، شرایط رشد را برای نهالهای زندگی فراهم کند. پیامبر اکرم(ص) در کلامی گهربار میفرمایند: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَی بِرِّهِ»[۲]؛ خداوند رحمت کند بندهای را که فرزندش را در مسیر نیکی و پاکی یاری کند. ایشان با الگوگیری از همین سیره، در عینِ جدیت در کار، پدری مهربان و ملموس برای فرزندانشان بودند.
این نوع از پدری، نه با پول و تجملات، بلکه با «حضورِ کیفی» در کنار خانواده معنا مییافت. فرزندان در سایه این سبک تربیتی، آموختند که رهبری یک جامعه، به معنای دور شدن از خانواده نیست، بلکه به معنای وسعت بخشیدن به دایرهی مهر و پدری است تا جایی که کلِ ملت، خانوادهی او محسوب شوند و فرزندانش نیز در این مسیر، صبورانه همراهِ پدر باشند.
۳. مبارزه عملی با اشرافیگری؛ درسی برای فرزندان
سادهزیستی در خانه رهبری، صرفاً یک شعار تبلیغاتی نبود، بلکه یک «سبک زندگیِ درونیشده» بود که فرزندان در فضای آن تنفس میکردند. وقتی فرزندان یک رهبر، پدر را در اوجِ اقتدار، در حال خوردن غذای ساده و پوشیدن لباسی بیتکلف میبینند، بزرگترین درسِ اخلاقی و ضدِ اشرافیگری را بی هیچ کلامی فرا میگیرند.
این شیوه عملیِ تربیت، دقیقاً همان چیزی است که امیرالمؤمنین(ع) به فرزندانش توصیه میکرد و میفرمود: «یَا بُنَیَّ اجْعَلْ نَفْسَکَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ غَیْرِکَ»[۳]؛ پسرم! خودت را ترازویی میان خود و دیگران قرار ده. رهبر شهید با سادهزیستی، ترازویی برای فرزندانش ساخته بود که در آن، ارزشهای انسانی و تقوا، همواره بر زرق و برقهای دنیوی پیشی میگرفت.
فرزندان ایشان با مشاهده این زهدِ عملی، یاد گرفتند که قدرت یک ابزار است نه هدف، و قرار گرفتن در جایگاه فرزندِ رهبر، نه فرصتی برای امتیازگیری، که موقعیتی برای خدمتِ بیپاداش و صبورانه است. این تربیتِ عمیق، باعث شد تا خانواده ایشان در سختترین روزهای نظام، با استقامت و سربلندی در کنارِ مردم و در کنارِ آرمانهای انقلاب باقی بمانند.
منابع و مستندات:
[۱] قرآن کریم، سوره تحریم، آیه ۶. (ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردهاید، خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگها هستند حفظ کنید.)
[۲] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۸.
[۳] سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۳۱ (وصیتنامه امام علی علیهالسلام به فرزندش امام حسن مجتبی علیهالسلام).
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