ادای احترام سران ۳ قوه و مقامات ارشد کشور به پیکر مطهر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در مصلی تهران ضمن ادای احترام با پیکر رهبر شهید انقلاب وداع کردند.

در میان مقامات عالی‌رتبه که سران قوا را همراهی می‌کردند، سردار محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران، سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه و محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور نیز حضور داشت.

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