تجمع مردم صنعا در قدردانی از ایران برای شکستن محاصره یمن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر از شهروندان یمنی با حضور پرشور در میدان السبعین صنعاء، پایتخت این کشور، حمایت قاطع خود را از بیانیه اخیر نیروهای مسلح یمن اعلام کرده و از موضع جمهوری اسلامی ایران در شکستن محاصره ظالمانه علیه یمن قدردانی کردند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، خیزش مردمی در میدان السبعین از ساعاتی پیش آغاز شده و همچنان بر تعداد شرکت‌کنندگان افزوده می‌شود.

شهروندان یمنی با سر دادن شعارهایی بر حمایت کامل خود از بیانیه نیروهای مسلح یمن تأکید و از اقدام جمهوری اسلامی ایران در ارسال هواپیمای حامل بیماران و مجروحان یمنی و شکستن محاصره فرودگاه صنعاء، تشکر و قدردانی کردند.

در همین راستا، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان سعودی امروز با نقض حریم هوایی این کشور، تلاش کردند از فرود یک فروند هواپیمای مسافربری در فرودگاه بین‌المللی صنعا جلوگیری کنند.

بر اساس بیانیه نیروهای مسلح یمن، این تجاوز هوایی ساعت 5:20 بامداد امروز رخ داده و جنگنده‌های عربستان سعودی با حضور در آسمان یمن، سعی در ممانعت از فرود هواپیمای مسافربری ایران در فرودگاه صنعا داشته‌اند.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است که هواپیمای مذکور حامل 200 غیرنظامی بیمار و مجروح بود.

..............................

پایان پیام/ 167