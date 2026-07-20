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محمد عبدالسلام:

ممنوعیت دریایی پاسخ طبیعی به استمرار محاصره است/ رژیم سعودی باید عواقب حماقت خود را بپذیرد

۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۶
کد مطلب: 1842699
ممنوعیت دریایی پاسخ طبیعی به استمرار محاصره است/ رژیم سعودی باید عواقب حماقت خود را بپذیرد

محمد عبدالسلام، رئیس هیأت مذاکره‌کننده یمن، با تأکید بر اینکه اعلام ممنوعیت دریایی از سوی نیروهای مسلح یمن علیه عربستان سعودی، گامی بود که صنعا در پاسخ به امتناع ریاض از پاسخگویی مسالمت‌آمیز به خواسته‌های برحق یمن برداشت، تصریح کرد که به عربستان فرصت بسیار زیادی برای اجرای تعهدات خود داده شد، اما این رژیم جز لجاجت، وقت‌کشی و فرار از اجرای تعهدات کاری نکرد. وی با اشاره به تجاوز اخیر عربستان به فرودگاه صنعا، آن را رسوایی بزرگ خواند که نقش ریاض در محاصره یمن را آشکار کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد عبدالسلام، رئیس هیأت مذاکره‌کننده یمن، با انتشار بیانیه‌ای به تشریح مواضع صنعا در قبال عربستان سعودی پرداخت.

عبدالسلام تصریح کرد: «به عربستان فرصت بسیار زیادی داده شد تا تعهدات خود را برای جبران پیامدهای تجاوز وحشیانه به یمن اجرا کند و ملت یمن نیز به امید دستیابی به راه حل‌های مسالمت‌آمیز به دور از تشدید تنش نظامی، رنج‌های فراوانی را تحمل کرد، اما رژیم سعودی جز لجاجت، وقت‌کشی و فرار از اجرای تعهدات خود کاری نکرد.»

رئیس هیأت مذاکره‌کننده یمن افزود: «این رژیم طی چهار سال گذشته، یعنی از زمان آتش‌بس ۲۰۲۲ تاکنون، تجاوز هشت‌ساله خود را به عنوان یک مسأله داخلی یمن که هیچ ارتباطی با آن ندارد جلوه داده و این امر یکی از بزرگترین موانع بر سر راه دستیابی به یک راه حل جامع بوده است.»

وی با اشاره به تلاش‌های ریاض برای انکار نقش خود در محاصره یمن خاطرنشان کرد: «تجاوز اخیر عربستان به فرودگاه بین‌المللی صنعا و بیانیه نظامی این کشور که یمن را همچون یکی از استان‌های سعودی تلقی کرده و بر استمرار محاصره اصرار ورزید، یک رسوایی بزرگ بود؛ چرا که بر همگان آشکار کرد که ریاض در طول سال‌های گذشته عامل پشت پرده تعطیلی فرودگاه صنعا بوده و محرک اصلی محاصره دریایی و ایجاد مانع برای کشتی‌های ورودی به بندر الحدیده است و این اقدامات، هزینه‌های سنگینی را بر دوش شهروندان یمنی تحمیل کرده است.»

عبدالسلام تأکید کرد: «باور عربستان مبنی بر اینکه می‌تواند محاصره را به طور نامحدود تمدید کند، باوری اشتباه و قمار شکست‌خورده است و ملت بزرگ ما در راهپیمایی‌های میلیونی و بی‌سابقه روز جمعه حرف آخر خود را زد و اعلام کرد که مهلت داده‌شده به رژیم سعودی به پایان رسیده و این رژیم با حماقت و استکبار خود باید عواقب هرگونه تنش را بپذیرد؛ چرا که "محاصره در برابر محاصره"، پاسخ طبیعی، قانونی و اخلاقی به لجاجت رژیم سعودی است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «موضع نظامی یمن با هدف اعمال فشار بر رژیم سعودی اتخاذ شده تا در نهایت به حق تن داده، محاصره فرودگاه‌ها و بنادر یمن را به طور کامل لغو کند، حق کامل یمن در بهره‌مندی از ثروات حاکمیتی‌اش را به رسمیت بشناسد، پرونده انسانی و پرداخت حقوق‌ها را حل‌وفصل و برای بستن پرونده اسرا بدون هیچ‌گونه تعللی اقدام کند.»

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