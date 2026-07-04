دشمنی یهود با اسلام، ریشه در تاریخ دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام شهاب امانتچی در مراسم دعای ندبه صبح جمعه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَیٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ»، اظهار داشت: هدف خداوند از ارسال پیامبران و نزول کتب آسمانی، غلبه دین حق بر همه ادیان است. این وعده الهی در زمان پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله به طور کامل محقق نشد و در روایات آمده است که «یُظْهِرُهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ» در عصر ظهور امام زمان علیهالسلام اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: قرآن کریم در آیه شریفه «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ»، یهود را به عنوان شدیدترین دشمن مؤمنان معرفی کرده است. این دشمنی، ریشهای تاریخی دارد و از زمان حضرت موسی علیهالسلام آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. یهودیان صدها سال پیش از ولادت پیامبر، هفت قلعه جنگی در مدینه ساختند تا با ایشان مقابله کنند. آنان حتی دست به ترور پیامبر و جد اعلای ایشان زدند و این نشان از عناد و لجاجت عمیق آنان دارد.
امانتچی با اشاره به حدیث منزلت، گفت: پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَیٰ». این حدیث، جایگاه والای امیرالمؤمنین را نشان میدهد. در جریان فتح خیبر، وقتی حضرت علی علیهالسلام با رجزخوانی و با نام «حیدر» وارد میدان شدند، لرزه بر اندام یهودیان افتاد و با یک ضربه، قلعه خیبر فتح شد و هیمنه یهود در هم شکسته شد.
سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه شریفه «یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ»، تصریح کرد: دشمنان میخواهند نور خدا را خاموش کنند، اما خداوند نور خود را کامل خواهد کرد، هرچند کافران ناخشنود باشند. امروز نیز دشمنی یهود با اسلام و مؤمنان، همان عناد تاریخی است و این دشمنی تا نابودی کامل آنان ادامه خواهد یافت. ان شاءالله با ظهور امام زمان، کلمه حق بر همه ادیان غالب خواهد شد و نابودی کفر و نفاق و یهود را در سراسر جهان خواهیم دید.
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