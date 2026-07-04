به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه امنیت هرمز با دولتهای ساحلی است؛ تصریح کرد: بحرانسازان مسئول پیامدهای ماجراجویی خود خواهند بود؛ این هشدار جدی است.
«کاظم غریبآبادی» معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه روز شنبه ۱۳ تیر در واکنش به بیانیه فرانسه و انگلیس درباره تنگه هرمز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تنگه هرمز میدان نمایش نظامی قدرتهای فرامنطقهای نیست. ایران بهعنوان قدرت مسئول و ضامن امنیت تنگه، نسبت به هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار میدهد.
وی با تاکید بر اینکه امنیت هرمز با دولتهای ساحلی است؛ تصریح کرد: بحرانسازان مسئول پیامدهای ماجراجویی خود خواهند بود؛ این هشدار جدی است.
گفتنی است دفتر نخستوزیری انگلیس روز جمعه بیانیه مشترک «کییر استارمر» نخستوزیر این کشور و «امانوئل ماکرون» رئیسجمهوری فرانسه را منتشر کرد که در آن دو طرف تنگه هرمز را شریان حیاتی اقتصاد جهانی خوانده و اعلام کردند که بازگرداندن عبور ایمن کشتیهای همه کشورها از این آبراه، موضوعی جهانی است.
در این بیانیه ادعا شده است که عمان پذیرفته با انگلیس و فرانسه برای ایمنسازی آبهای سرزمینی خود در برابر مخاطرات کشتیرانی همکاری کند. لندن و پاریس همچنین از آمادگی برای استقرار آنچه «مأموریت نظامی چندملیتی گستردهتر» خواندهاند، خبر داده و مدعی شدهاند که این اقدام با هدف حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز صورت خواهد گرفت.
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