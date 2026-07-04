ایران به فرانسه و انگلیس درباره هرگونه تحرک نظامی در تنگه هرمز هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران در امور حقوقی و بین‌المللی، در واکنش به بیانیه مشترک فرانسه و انگلیس درباره تنگه هرمز، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری مسئول و ضامن امنیت این آبراه راهبردی، نسبت به هرگونه تحرک نظامی در تنگه هرمز هشدار می‌دهد. وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» تصریح کرد که تنگه هرمز میدان نمایش قدرت‌های نظامی فرامنطقه‌ای نیست و امنیت این گذرگاه مهم باید توسط کشورهای ساحلی تأمین شود.

غریب‌آبادی با بیان اینکه مسئولیت حفظ امنیت تنگه هرمز بر عهده دولت‌های ساحلی است، خاطرنشان کرد کسانی که با اقدامات خود در پی ایجاد بحران و تنش در این منطقه هستند، مسئول پیامدهای ماجراجویی‌های خود خواهند بود. وی این موضع را «هشداری جدی» به قدرت‌هایی دانست که درصدد افزایش حضور نظامی خود در این آبراه حساس هستند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، در بیانیه‌ای مشترک از آمادگی دو کشور برای استقرار یک نیروی نظامی چندملیتی با هدف حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر دادند. در این بیانیه، تنگه هرمز شریان حیاتی اقتصاد جهانی توصیف شده و بر اهمیت تضمین امنیت عبور کشتی‌های همه کشورها تأکید شده است. همچنین اعلام شد که سلطنت عمان برای همکاری با فرانسه و انگلیس به‌منظور تأمین امنیت کشتیرانی در این آبراه اعلام آمادگی کرده است.

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