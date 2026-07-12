کارشناس آمریکایی: مسئلۀ تنگه هرمز با حمله نظامی حل نخواهد شد/ایران در کنترل این آبراه موفق بوده

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایان رالبی، کارشناس ارشد امنیت دریایی و رئیس مؤسسه «آکسیلیوم ورلدواید»، در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌سی با تأکید بر اینکه مسئلۀ تنگه هرمز از طریق اقدام نظامی قابل حل نیست، هشدار داد که ادامه تقابل میان ایران و آمریکا می‌تواند قیمت جهانی انرژی را با روند روبه رشد مواجه کند.

این تحلیلگر آمریکایی با اشاره به ایجاد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» توسط ایران، تصریح کرد: این سازوکار رسمی به عنوان یک فرآیند اداری و قانونی برای صدور مجوز عبور کشتی‌ها طراحی شده و ایران قصد دارد از طریق آن، سازوکارهای پرداخت و نظارت بر ترانزیت را نیز برقرار و اجرا کند.

وی در ارزیابی خود از تنگه هرمز با تأکید بر اینکه تهران در اجرای راهبرد خود برای کنترل این آبراه استراتژیک موفق عمل کرده است، تصریح کرد: «فکر نمی‌کنم این مسئله هرگز از راه نظامی حل شود. نتیجه چنین روندی می‌تواند ایجاد یک مشکل بلندمدت برای تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین آبراه‌های قابل کشتیرانی جهان باشد؛ گذرگاهی که بخش مهمی از تجارت انرژی جهان از آن عبور می‌کند.

وی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، گفت که کشتی‌هایی که همچنان از تنگه هرمز عبور می‌کنند، به احتمال زیاد از سمت ایران و با کسب اجازه از این کشور موفق به انجام این کار شده‌اند.

رالبی با اشاره به مواضع طرف‌های درگیر اظهار داشت که بازیگران متأثر از بحران احتمالاً برای بازگشت به مسیر دیپلماسی تلاش خواهند کرد، اما تغییر شرایط کنونی آسان نخواهد بود.

وی ادامه داد آمریکا تعریف ثابتی از مفهوم پیروزی ارائه نکرده و معیارهای موفقیت در این بحران دائماً تغییر کرده است؛ در حالی که در سوی دیگر نیز تمایل آشکاری برای پاسخ دادن به تحولات اخیر وجود دارد.

این تحلیلگر آمریکایی در پایان نسبت به پیامدهای اقتصادی تداوم بحران هشدار داد و گفت: «منابع انرژی، هزینه‌های جهانی حمل‌ونقل دریایی و قیمت کالاها احتمالاً به جای حرکت به سمت ثبات و کاهش، همچنان روندی افزایشی خواهند داشت.» وی تأکید کرد که ادامه رویارویی نظامی نه تنها به حل بحران کمکی نخواهد کرد، بلکه هزینه‌های آن را برای اقتصاد جهانی افزایش خواهد داد.

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