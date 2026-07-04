به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین قاضیعسکر، تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در گفتگو با خبرنگار ابنا با تسلیت ایام عاشورای حسینی و شهادت رهبر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این روزها همه ما داغداریم؛ پدری را از دست دادهایم و رهبری را از دست دادهایم.
وی از مردم ایران قدردانی کرد و گفت: مردم عزیز کشورمان در ماههای اخیر در میدان حضور داشتند و در این چند روز نیز با وجود داغ سنگین، همه در صحنه فعالاند. صحنههای عظیمی که در این روزها شکل گرفته، بهویژه امروز، امشب، فردا و اوج آن در روز دوشنبه، بیسابقه خواهد بود.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید افزود: بر اساس پیشبینیها، روز دوشنبه مهمترین و بزرگترین تشییع تاریخ کشور ما و حتی تاریخ اسلام رقم خواهد خورد. جمعیتهای میلیونی از تهران، استانهای همجوار و سایر استانها در حال حرکت به سمت پایتخت هستند و این حضور عظیم، موجب تقویت و اقتدار نظام خواهد شد.
ر با اشاره به حضور مقامات خارجی در مراسم ادای احترام به رهبر شهید گفت: بیش از ۶۰ کشور با حضور رؤسای جمهور، نخستوزیران، فرماندهان نظامی و شخصیتهای عالیرتبه در این مراسم شرکت کردند. رسانهها و تحلیلگران بینالمللی این حضور را نشانه امنیت، ثبات و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانستند.
وی افزود: نوع مدیریت، نظم، حفظ امنیت مهمانان و اداره چنین اجتماع عظیمی، بازتاب بسیار گستردهای در جهان داشت و باعث افتخار و سربلندی ملت ایران شد.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) با بیان اینکه از پیش از انقلاب با رهبر شهید ارتباط داشته و از سال ۱۳۶۰ بهطور مستقیم از سوی ایشان مسئولیت گرفته است، اظهار کرد: هنوز نمیتوانم باور کنم که چنین رهبری را از دست دادهایم. در طول این سالها از نزدیک شاهد ابعاد شخصیتی، اخلاقی و مدیریتی ایشان بودم و معتقدم پس از امام خمینی(ره)، در تاریخ تشیع شخصیتی با این گستردگی و ویژگیها نداشتهایم.
وی با اشاره به انتخاب رهبر جدید انقلاب گفت: فرزند صالح ایشان که سالها در کنار پدر بوده و اخلاق، رفتار و شیوه مدیریت ایشان را از نزدیک دیده است، انشاءالله مسیر پدر را ادامه خواهد داد.
حجتالاسلام والمسلمین قاضی عسکر تأکید کرد: همه باید در صحنه باشیم، شعارمان واحد باشد و از اختلاف و تشدد بپرهیزیم. ملت ایران ملتی تسلیمناشدنی است؛ ملتی که دل به خدا داده و تا آخر پای نظام و انقلاب خود خواهد ایستاد.
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