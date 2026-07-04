خشم محافل صهیونیست از حرکت سرمربی مصر در برافراشتن پرچم فلسطین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه های رژیم صهیونیستی از جمله کانال «وان» در دست گرفتن پرچم فلسطین توسط سرمربی مصر در قلب مسابقات جام جهانی را یک چالش آشکار توصیف کردند.

به گزارش الغد، هم‌زمان روزنامه پرتیراژ «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد: تصاویر و اظهارات این مربی مصری بلافاصله پس از سوت پایان بازی، به شکلی گسترده در سراسر جهان عرب دست‌به‌دست شده است.

این موضع‌گیری قاطع سرمربی مصر در قبال مسئله فلسطین، موجی از کامنت‌های خشمگینانه را از سوی کاربران اسرائیلی در فضای مجازی به همراه داشت به گونه ای که برخی از کاربران مدعی شدند، اقدام سرمربی مصر «نقض صریح قوانین فیفا» است و خواستار حذف و اخراج تیم ملی مصر از رقابت‌های جام جهانی شدند.

در همین راستا، برخی از رسانه های اسرائیلی سرمربی مصری را به یهود ستیزی متهم کردند و نوشتند: یهود ستیزی همچنان در خون آن‌ها جاری است و به نظر من مصر باید فوراً از جام جهانی اخراج شود.

گفتنی است حسام حسن در مصاحبه‌های تلویزیونی پس از بازی، علاوه بر برافراشتن پرچم، پیام همبستگی قاطعی را صادر کرد و گفت: قلب و روح من با آن‌هاست. خداوند شهدایشان را رحمت کند. من این پیروزی را به ملت مصر و ملت شریف و نجیب فلسطین تقدیم می‌کنم.

وی با تاکید بر اینکه حمایتش از مردم فلسطین یک موضع کاملاً انسانی است، افزود: مردم فلسطین بازی‌های تیم ملی مصر را دنبال و ما را تشویق می‌کنند؛ از آن‌ها سپاسگزارم. از خداوند می‌خواهم یاری‌شان کند و آرزو می‌کنم این هدیه ناچیز را از سوی ما بپذیرند.

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