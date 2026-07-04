تشییع رهبر شهید انقلاب؛ آغاز «بعثت اجتماعی» و مسئولیت تاریخی مردم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان م با بیان اینکه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی نباید صرفاً یک آیین عاطفی و تاریخی باشد، بلکه باید به یک «بعثت اجتماعی» تبدیل شود، گفت: این اتفاق جامعه را از حالت انفعال خارج کرده و مردم را به کنشگری مسئول و تداوم مسیر انقلاب سوق دهد.

وی با تبیین ابعاد شعار محوری «باید برخاست» در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، تأکید کرد: این شعار نباید صرفاً در قالب یک شعار ساده نگریسته شود بلکه باید به عنوان منطق پس از مراسم تشییع مورد توجه قرار گیرد، اگر این مراسم ما را از حالت یک تماشاچی اندوهگین به یک کنشگر مؤمن و مسئول تبدیل نکند، هنوز حق خون شهید ادا نشده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به محور اول این گفتمان که با رویکرد بعثت و خون قائد شهید پیوند خورده است، افزود: تشییع قائد شهید، اگر در تراز حقیقی خود فهم شود، صرفاً یک آیین عاطفی و یک بدرقه تاریخی نیست؛ یک نقطه‌ آغاز است. آغاز یک بیداری، یک تجدید بیعت، یک صف‌آرایی تازه و یک «بعثت اجتماعی».

حجت الاسلام والمسلمین ولدان گفت: خون شهید، وقتی در متن جامعه جاری می‌شود، تنها اشک نمی‌آفریند؛ آگاهی، غیرت، جهت، خشم مقدس و اراده‌ حرکت می‌آفریند. از همین‌رو، تشییع قائد شهید باید به یک میدان بزرگ تربیت اجتماعی تبدیل شود؛ میدانی برای فهم راه، شناخت دشمن، تجدید عهد با آرمان‌ها و برخاستن برای ادامه‌ی مسیر.

وی ادامه داد: در این چارچوب، «باید برخاست» فقط یک شعار نیست؛ منطقِ پس از تشییع است. یعنی اگر این تشییع، ما را از حالت تماشاچی اندوهگین به کنشگر مؤمن مسئول تبدیل نکند، هنوز حق این خون ادا نشده است. بر همین اساس، می‌توان گفتمان «باید برخاست» را بر شش محور اصلی بنا کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در خصوص محور اول با بیان اینکه تشییع، صحنه‌ «بعثت اجتماعی» است نه صرفاً مراسم وداع، توضیح داد: نخستین نکته آن است که تشییع را نباید در حد یک مناسک احساسی فروکاست. تشییع قائد شهید باید به بعثت اجتماعی منجر شود؛ یعنی جامعه را از رخوت، روزمرگی، عادت‌زدگی و انفعال بیرون بکشد و دوباره در مدار مسئولیت تاریخی قرار دهد.