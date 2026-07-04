نخستین گروه خادمان موکب اربعینی احمدبن موسی(ع) فارس راهی کربلا شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، هاشم جمالی، امروز در جمع خبرنگاران در شیراز ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، شهادت قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای، شهدای جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و همچنین شهید حاج غلامحسین غیب‌پرور، مؤسس موکب حضرت احمدبن موسی(ع)، اظهار کرد: این موکب چهاردهمین سال فعالیت خود را در کربلای معلی سپری می‌کند و همانند سال‌های گذشته، با هدف ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی برپا خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز عملیات آماده‌سازی موکب افزود: خادمان موکب تلاش می‌کنند با فراهم کردن امکانات مناسب، شرایط مطلوبی را برای رفاه زائران، به‌ویژه زائران استان فارس، فراهم کنند تا آنان در ایام حضور در کربلای معلی از خدمات مناسب بهره‌مند شوند.

مدیر اجرایی موکب حضرت احمدبن موسی(ع) فارس، درباره خدمات پیش‌بینی‌شده در این موکب گفت: تأمین فضای مناسب برای اسکان زائران، ارائه سه وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام، خدمات پزشکی، برپایی ایستگاه‌های پذیرایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله خدماتی است که در طول فعالیت موکب به زائران ارائه خواهد شد.

جمالی، زمان ارائه خدمات موکب را از چهارم تا چهاردهم مردادماه اعلام کرد و افزود: در این بازه زمانی، موکب حضرت احمدبن موسی(ع) آماده پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) خواهد بود.

وی در ادامه از تمامی خیران، نیکوکاران و افرادی که در برپایی این موکب مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد و گفت: همراهی و حمایت خیران، نقش مهمی در تداوم خدمت‌رسانی به زائران اربعین دارد.

مدیر اجرایی موکب حضرت احمدبن موسی(ع) فارس از علاقه‌مندان به مشارکت در برپایی این موکب دعوت کرد نذورات و کمک‌های نقدی خود را برای پشتیبانی از فعالیت‌های موکب به شماره کارت موکب ۵۸۹۲۱۰۷۰۵۰۶۷۴۲۹۳ واریز کنند.

جمالی همچنین با اشاره به محل استقرار موکب اظهار کرد: موکب حضرت احمدبن موسی(ع) همانند سال‌های گذشته در عراق، کربلای معلی، شارع شهدا، شارع روضتین، جنب مجتمع الکفیل البرکات مستقر خواهد بود و آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را دارد.