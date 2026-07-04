آثار دانشگاهیان با محوریت «بدرقه آقای شهید ایران» به رویداد «برای ایران» فراخوانده شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حامد تقوایی امروز در شیراز با اشاره به فرارسیدن آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، این مقطع را فرصتی برای ثبت روایت‌های هنری از یکی از رویدادهای ماندگار تاریخ معاصر دانست.

وی با بیان اینکه جامعه دانشگاهی در این برهه وظیفه مهمی در روایت حقیقت و حماسه بر عهده دارد، اظهار کرد: این ایام، زمینه‌ای برای نقش‌آفرینی فعال دانشگاهیان در ثبت شکوه مراسم وداع و همچنین گفت‌وگوی هنری پیرامون مکتب و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب فراهم کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز افزود: از هنرمندان، نویسندگان و دانشجویان خلاق دعوت می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و فکری خود، آثاری با نگاهی نو، تحلیلی و خلاقانه در این زمینه تولید و به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

دبیرکل رویداد ملی «برای ایران» با اشاره به بخش‌های مختلف این فراخوان گفت: دانشجویان، استادان، کارکنان دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان می‌توانند آثار خود را با محورهای «حماسه تشییع باشکوه» و «تبیین مکتب و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب» در قالب‌هایی همچون شعر، نامه و دل‌نوشته، عکس، تولیدات تصویری مبتنی بر هوش مصنوعی، نقاشی کودک، پوستر، پادکست، ویدئوکست، موشن‌گرافیک، انیمیشن کوتاه، دابسمش سرودهای حماسی و سایر بخش‌های پیش‌بینی‌شده در فراخوان به دبیرخانه ارسال کنند.

تقوایی اظهار کرد: رویداد «برای ایران» بستری برای پیوند هنر با تعهد دانشگاهی و انقلابی است و امید می‌رود آثار ارسالی، ضمن ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب، بتواند ابعاد تمدنی اندیشه‌های ایشان را برای نسل‌های آینده تبیین و ماندگار کند.

وی گفت: علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال آثار می‌توانند به پایگاه اینترنتی foriran.shirazu.ac.ir مراجعه کرده یا از طریق کانال اطلاع‌رسانی @artforiran در پیام‌رسان‌های ایتا و بله با دبیرخانه رویداد در ارتباط باشند.