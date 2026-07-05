به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از نمایندگان پارلمان عراق از فشارهای واشنگتن علیه بغداد و باج گیری آن پرده برداشت و گفت که دخالت‌های آمریکا در امور داخلی عراق روند فزاینده ای پیدا کرده است.

طبق نقل خبرگزاری المعلومه، «قصی الشبکی» اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تأثیرگذاری بر برخی از تصمیمات حاکمیتی عراق، به این کشور فشار وارد می‌کند.

الشبکی افزود: دخالت آمریکا در امور داخلی عراق روزانه در حال افزایش است، زیرا فشار قابل توجهی بر برخی از نیروهای سیاسی وارد می‌کند.

وی بر لزوم جلوگیری از چنین دخالت‌هایی در تصمیم‌گیری‌های ملی تاکید کرد و آن را به نفع عراق ندانست.

این نماینده عراقی ادامه داد: باج‌گیری واشنگتن نشان دهنده فشار سیاسی آشکار با هدف ایجاد مانع در روابط خارجی عراق با محیط منطقه‌ای و بین‌المللی آن و تلاشی برای تحمیل دیکته های امنیتی و اقتصادی است که به نفع آمریکا و به زیان منافع عالی عراق است.

پیش از این نیز، مختار محمود، رئیس بلوک چارچوب ترکمن، تأیید کرد که ایالات متحده مرتکب فجیع‌ترین جنگ‌ها در منطقه شده و افزود که حاکمیت ملی عراق را نقض کرده و نیروهای امنیتی و نیروهای بسیج مردمی را در چندین استان هدف قرار داده است.

«حسین الکرعاوی» رئیس هیات سازماندهی جنبش مردمی عراق نیز گفته بود که ایالات متحده همچنان به اعمال فشار و تحمیل اراده خود بر عراق ادامه می‌دهد تا آن را به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی سوق دهد.

وی افزود: سوالات زیادی در مورد اهداف و مقاصد سفرهای نخست وزیران عراق به آمریکا و دیدار با رئیس جمهور آمریکا وجود دارد. واشنگتن همچنان عراق را کنترل و سیاست های خود را به آن دیکته می‌کند، زیرا بسیاری از رهبران و سیاستمداران این کشور همچنان مطیع سیاست‌های آمریکا هستند؛ آمریکایی که خیرخواه عراق نیست.

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