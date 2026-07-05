ترامپ با انتشار آماری از تیراندازی در شیکاگو ابراز تعجب کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد، با اشاره به آمار خشونت‌های مسلحانه در شهر شیکاگو، از تعداد قربانیان تیراندازی ابراز شگفتی کرد.

ترامپ در این پیام نوشت: «از زمانی که جنگ با ایران آغاز شده، بیش از ۲۷۳ آمریکایی هدف گلوله قرار گرفته‌اند...😳 در شیکاگو.»

وی با انتشار این آمار، بار دیگر به موضوع ناامنی و جرائم مسلحانه در برخی شهرهای آمریکا پرداخت؛ موضوعی که همواره از محورهای اصلی مواضع و انتقادهای او درباره وضعیت امنیت داخلی این کشور بوده است.

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