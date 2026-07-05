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ترامپ با انتشار آماری از تیراندازی در شیکاگو ابراز تعجب کرد

۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۰
کد مطلب: 1835906
ترامپ با انتشار آماری از تیراندازی در شیکاگو ابراز تعجب کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین پیام خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با اشاره به آمار تیراندازی در شهر شیکاگو، نوشت که از زمان آغاز جنگ با ایران تاکنون بیش از ۲۷۳ نفر در آمریکا هدف گلوله قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد، با اشاره به آمار خشونت‌های مسلحانه در شهر شیکاگو، از تعداد قربانیان تیراندازی ابراز شگفتی کرد.

ترامپ در این پیام نوشت: «از زمانی که جنگ با ایران آغاز شده، بیش از ۲۷۳ آمریکایی هدف گلوله قرار گرفته‌اند...😳 در شیکاگو.»

وی با انتشار این آمار، بار دیگر به موضوع ناامنی و جرائم مسلحانه در برخی شهرهای آمریکا پرداخت؛ موضوعی که همواره از محورهای اصلی مواضع و انتقادهای او درباره وضعیت امنیت داخلی این کشور بوده است.

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ترامپ با انتشار آماری از تیراندازی در شیکاگو ابراز تعجب کرد

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