به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ده‌ها هزار نفر شامگاه شنبه در تیرانا، پایتخت آلبانی، در بزرگ‌ترین تظاهرات مخالفان پروژه ساخت یک مجتمع گردشگری لوکس مرتبط با شرکت وابسته به جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، شرکت کردند. این تجمع که سی‌وپنجمین روز اعتراضات پیاپی به این پروژه بود، با شعارهایی در حمایت از محیط زیست و مخالفت با فساد دولتی همراه شد و معترضان خواستار استعفای ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، شدند.

معترضان معتقدند اجرای این پروژه ۴.۶ میلیارد دلاری در منطقه حفاظت‌شده «زفرنیتس» و سواحل دریای آدریاتیک، تهدیدی جدی برای زیست‌بوم منطقه، تالاب‌ها و زیستگاه پرندگان مهاجر، به‌ویژه فلامینگوها، به شمار می‌رود. به همین دلیل، جنبش اعتراضی با عنوان «انقلاب فلامینگوها» شناخته می‌شود و شرکت‌کنندگان با حمل نمادهای این پرنده، مخالفت خود را با تغییر کاربری این منطقه اعلام کردند.

اعتراضات در روزهای اخیر با تنش‌هایی نیز همراه بوده است. پس از تلاش برخی معترضان برای جلوگیری از ورود نمایندگان به پارلمان و همچنین تجمع مقابل مرکز پلیس، نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و خودروهای آب‌پاش برای متفرق کردن جمعیت استفاده کردند. در این درگیری‌ها چندین نفر زخمی و دست‌کم ۲۵ معترض بازداشت شدند. هم‌زمان، نهادهای حقوق بشری آلبانی نسبت به استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس ابراز نگرانی کرده و خواستار رعایت حقوق معترضان شدند.

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