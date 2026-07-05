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حجت‌الاسلام‌ آقاتهرانی:

شهادت رهبر در کنار خانواده، نشان‌دهنده اهمیت بنیان خانواده در اسلام است

۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۰۳:۱۲
کد مطلب: 1835738
شهادت رهبر در کنار خانواده، نشان‌دهنده اهمیت بنیان خانواده در اسلام است

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه شهادت رهبر در کنار خانواده پیام روشنی برای همه ما دارد و آن اهمیت بنیان خانواده در اسلام است، گفت: دین اسلام، دین میانه‌روی است و انسان کامل، کسی است که هم به عبادت بپردازد و هم به زندگی اجتماعی و خانوادگی خود توجه داشته باشد و برای تشکیل و حفظ خانواده تلاش کند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی در محفل معارفی شب گذشته حرم بانوی کرامت با اشاره به اهمیت التزام به اصول دین، اظهار داشت: اسلام بر اصولی استوار است که توحید، نبوت و معاد از مهم‌ترین آنهاست. کسی که ادعای مسلمانی دارد، باید به این اصول اعتقاد داشته باشد و در عمل نیز به واجباتی مانند نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر پایبند باشد.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، افزود: پیامبر فرمودند «مَا بُنِیَ فِی الْإِسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ التَّزْوِیجِ»؛ هیچ بنایی در اسلام محبوب‌تر از ازدواج نیست. ازدواج، زمینه‌ساز تکامل انسان و مایه آرامش و نظم در زندگی است. متأسفانه امروز برخی ازدواج را به تأخیر می‌اندازند یا طلاق را آسان می‌گیرند، در حالی که اسلام ازدواج را تشویق و طلاق را نکوهش کرده است.

آقاتهرانی با اشاره به خطبه پیامبر اکرم(ص) در پاسخ به اصحابی که از دنیا روی گردانده بودند، گفت: پیامبر(ص) فرمودند «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی». کسی که از سنت من روی گردان شود، از من نیست. سنت پیامبر، ازدواج، نماز، روزه و زندگی متعادل است. دین اسلام، دین رهبانیت و گوشه‌گیری نیست؛ بلکه دین حضور در جامعه، تلاش برای معاش حلال و تشکیل خانواده است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به اهمیت فرزندآوری، تصریح کرد: پیامبر اکرم فرمودند که به کثرت امت خود در قیامت افتخار می‌کنند. تک‌فرزندی، با سیره اسلامی سازگار نیست. خانواده‌ها باید فرزندان خود را به ازدواج تشویق کنند و زمینه آن را فراهم آورند. بزرگان دین ما، مانند امام خمینی و شهیدان، با وجود سختی‌ها، بر تشکیل خانواده و تربیت نسل صالح تأکید داشتند.

وی در پایان با اشاره به دستورالعمل امام خمینی(ره) به طلاب اعزامی به خارج، گفت: امام فرمودند که در محیط‌های غیراسلامی، واجبات و مستحبات را دو برابر کنید تا وقتی برمی‌گردید، سطح ایمانی شما حفظ شود. امروز که در آخرالزمان قرار داریم، باید بیش از پیش به اصول دین پایبند باشیم و با ازدواج، تربیت فرزند و حضور در صحنه‌های اجتماعی، جامعه‌ای اسلامی بسازیم.

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