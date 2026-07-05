به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی در محفل معارفی شب گذشته حرم بانوی کرامت با اشاره به اهمیت التزام به اصول دین، اظهار داشت: اسلام بر اصولی استوار است که توحید، نبوت و معاد از مهم‌ترین آنهاست. کسی که ادعای مسلمانی دارد، باید به این اصول اعتقاد داشته باشد و در عمل نیز به واجباتی مانند نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر پایبند باشد.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، افزود: پیامبر فرمودند «مَا بُنِیَ فِی الْإِسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ التَّزْوِیجِ»؛ هیچ بنایی در اسلام محبوب‌تر از ازدواج نیست. ازدواج، زمینه‌ساز تکامل انسان و مایه آرامش و نظم در زندگی است. متأسفانه امروز برخی ازدواج را به تأخیر می‌اندازند یا طلاق را آسان می‌گیرند، در حالی که اسلام ازدواج را تشویق و طلاق را نکوهش کرده است.

آقاتهرانی با اشاره به خطبه پیامبر اکرم(ص) در پاسخ به اصحابی که از دنیا روی گردانده بودند، گفت: پیامبر(ص) فرمودند «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی». کسی که از سنت من روی گردان شود، از من نیست. سنت پیامبر، ازدواج، نماز، روزه و زندگی متعادل است. دین اسلام، دین رهبانیت و گوشه‌گیری نیست؛ بلکه دین حضور در جامعه، تلاش برای معاش حلال و تشکیل خانواده است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به اهمیت فرزندآوری، تصریح کرد: پیامبر اکرم فرمودند که به کثرت امت خود در قیامت افتخار می‌کنند. تک‌فرزندی، با سیره اسلامی سازگار نیست. خانواده‌ها باید فرزندان خود را به ازدواج تشویق کنند و زمینه آن را فراهم آورند. بزرگان دین ما، مانند امام خمینی و شهیدان، با وجود سختی‌ها، بر تشکیل خانواده و تربیت نسل صالح تأکید داشتند.

وی در پایان با اشاره به دستورالعمل امام خمینی(ره) به طلاب اعزامی به خارج، گفت: امام فرمودند که در محیط‌های غیراسلامی، واجبات و مستحبات را دو برابر کنید تا وقتی برمی‌گردید، سطح ایمانی شما حفظ شود. امروز که در آخرالزمان قرار داریم، باید بیش از پیش به اصول دین پایبند باشیم و با ازدواج، تربیت فرزند و حضور در صحنه‌های اجتماعی، جامعه‌ای اسلامی بسازیم.