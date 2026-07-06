به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مرتضی وافی در مجلس عزاداری قبل از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا»، اظهار داشت: انسان بر فطرت الهی آفریده شده است و وظیفه اصلی او، ایمان و عمل صالح است. اما برای موفقیت در این مسیر، سه ضلع اساسی عقلانیت، معنویت و ولایت لازم است.

وی با بیان اینکه عقلانیت، بالاترین نعمت در وجود انسان است که در قرآن بیش از هزار بار با واژگانی مانند علم، فقه، لبّ، ذکر، تفکر و تفقه به آن اشاره شده است، اظهار داشت: عقل به تنهایی کافی نیست و اگر معنویت در کنار آن نباشد، انسان در تجزیه و تحلیل‌های خود خطا می‌کند. آیت الله بهجت می‌فرمودند که عصاره سخن همه انبیا و اولیا در دو کلمه خلاصه می‌شود: «انجام واجبات و ترک محرمات».

وافی با اشاره به نقش ولایت در تکمیل مسیر انسان، تصریح کرد: عقلانیت و معنویت نیز بدون ولایت، انسان را به سرمنزل مقصود نمی‌رسانند. ولایت، خط و مسیر را مشخص می‌کند و انسان را از انحراف در فتنه‌های آخرالزمان نجات می‌دهد. در حاکمیت اسلامی، همه نهادها و ارگان‌ها هویت خود را از ولی خدا می‌گیرند و عظمت جامعه اسلامی به تبعیت از ولایت است. امام خمینی(ره) و رهبر شهید، این مسیر را برای ما روشن کردند.