به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان صبح امروز (یکشنبه 14 تیر) با انتشار بیانیهای، بار دیگر بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان در جنگها و درگیریها تأکید کرد.
اوچا در صفحه ایکس خود در رابطه با درگیریهای پاکستان و افغانستان هشدار داد: خصومتها چیزی فراتر از خانهها و زیرساختها را ویران میکنند؛ آنها زندگیها را مختل میسازند، بر آتش ترس میدمند و آسیبهای سنگینی به سلامت روان، بهویژه در کودکان، وارد میآورند.
این نهاد بینالمللی تأکید کرد که غیرنظامیان نباید قربانی و تاوان درگیریهای مسلحانه را بپردازند و تمامی طرفهای درگیر، مطابق اصول حقوق بینالملل بشردوستانه، موظف به حفاظت از جان و مال آنها هستند.
این موضعگیری در شرایطی مطرح شده که افغانستان همچنان شاهد درگیریهای پراکنده و تأثیرات آن بر جمعیت غیرنظامی است. اوچا با اشاره به آسیبهای گستردهای که جنگ بر غیرنظامیان وارد میکند، از همه طرفها خواسته است تا با رعایت کامل قوانین بینالمللی، از هدف قرار دادن غیرنظامیان، زیرساختها و مراکز غیرنظامی خودداری کنند.
اوچا بارها هشدار داده که نقض حقوق بشردوستانه نه تنها منجر به تلفات جانی و آوارگی گسترده میشود، بلکه روند کمکرسانیهای بشردوستانه را نیز با چالش جدی مواجه میسازد.
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