فرمانده کل ارتش: قاتلان رهبر شهید را رها نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر حاتمی در حاشیه مراسم وداع و اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امام عزیز ما راهی را ترسیم کردند که مسیر عزت، سربلندی، استقلال و افتخار است و همه زمینه‌های لازم را برای پیمودن این مسیر فراهم ساختند. ما توفیق داشتیم که در مقاطعی، در مسیر و مکتب امام عزیزمان گام برداریم و حرکت کنیم. ان‌شاءالله از این پس نیز این راه را در پیروی از رهبر و فرمانده معظم‌مان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینیه خامنه‌ای، با قدرت، قاطعیت و بدون ذره‌ای تردید ادامه خواهیم داد.

وی افزود: یک قول هم می‌دهم؛ روزی که برای ادای احترام در محضر امام عزیزمان حضور یافتیم، همان‌جا عرض کردم کسانی که این جنایت را مرتکب شدند، باید بدانند که ملت ایران و همه ما هرگز از پیگیری و مطالبه حق دست نخواهیم کشید. یقه آنان را رها نخواهیم کرد و این موضوع، تصمیمی قطعی است که تا حصول نتیجه آن را دنبال خواهیم کرد.



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