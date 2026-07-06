به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدصادق کفیل در «مراسم شرح آیاتی از قرآن کریم» قبل از نماز ظهر و عصر، شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با استناد به آیه شریفه ۲۳ سوره احزاب اظهار داشت: این آیه صفتی را بیان می‌کند که همه مؤمنان ندارند و آن صداقت در تعهد است. خداوند وقتی صفتی را مدح می‌کند، در واقع دارد الگو می‌دهد تا همه ما برای کسب آن تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه مؤمنان افرادی هستند که صادقانه حرکت کرده و بر عهدی که با خدا بسته اند پایدار می مانند، افزود: امیرالمؤمنین علی(ع) در روایتی فرمودند که من و عمویم حمزه و جعفر طیار و عبیدالله با هم عهد بستیم که یار پیامبر باشیم و از آن حضرت دفاع کنیم. عمویم حمزه و جعفر طیار شهید شدند و به عهد خود وفا کردند، اما من هنوز منتظر تحقق آن عهد هستم.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه اگر انسان با خدا عهد ببندد هیچ اتفاق و مشکلی تا پای شهادت نباید در آن تغییر ایجاد کند، افزود: خداوند می‌فرماید اگر اینگونه حرکت کنی، من خریدار تو خواهم شد و با تو معامله خواهم کرد.

وی با اشاره به شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: رهبر معظم انقلاب در وصف ایشان دو صفت قرآنی را مطرح فرمودند؛ صفت اول، صداقت بود و به همین آیه استناد کردند که هر کس صادق باشد، آنقدر پیش می‌رود تا خداوند خودش او را بخرد و صفت دوم، اخلاص بود که ایشان می‌فرمودند اگر حاج قاسم به این جایگاه رسید، به دلیل اخلاص و صداقت بود.

کفیل تأکید کرد: یک انسان مؤمن به دین، انقلاب و کشور خود در تحریم، گرانی، مشکلات و گرفتاری‌ها پایبند است و در برابر این مشکلات عقب‌نشینی نمی‌کند. این است که خداوند می‌فرماید «وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ»؛ یعنی کسانی که منتظر تحقق وعده الهی هستند و در این مسیر پایدار می‌مانند.

وی در پایان با اشاره به داستان خادم پیامبر اکرم(ص) خاطرنشان کرد: پیامبر به خادم خود فرمودند تو چه خواسته‌ای داری؟ خادم گفت دوست دارم در بهشت با شما همنشین باشم. پیامبر فرمودند این کار شرط دارد و آن کثرت سجده است. امروز نیز ما در ایام تشییع رهبر شهید، اگر دغدغه رسیدن به جایگاه خوب داریم، باید مانند این آیه، عهد خود با خدا را صادقانه حفظ کنیم و پایدار بمانیم.