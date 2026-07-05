به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی و راهبردی با عنوان «نقش انسان‌رسانه‌ها در بازتاب تشییع قائد شهید امت» با رویکرد نوآوری رسانه‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از سوی مرکز نوآوری و رشد اشراق وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری نهادهای علمی حوزوی برگزار شد.

محمدرضا قربان‌زاده "مدرس و فعال رسانه" در این نشست مجازی که با استقبال گسترده‌ انسان‌رسانه‌ها از سراسر کشور مواجه شد، به تبیین ابعاد مختلف نقش بی‌بدیل مردم در روایت‌گری حماسه‌ تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت و همراهان شهیدشان پرداخت.

وی در این وبینار، ضمن تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی روایت و مقابله با جنگ روایت‌های دشمن، سه محور اصلی مأموریت انسان‌رسانه‌ها شامل «انعکاس شکوهمند تشییع»، «نمایش دلبستگی مردم به قائد شهید» و «خنثی‌سازی خط خبری معاندین» را تشریح کرد.

این مدرس و فعال رسانه همچنین با ارائه برنامه پیشنهادی برای تولیدات انسان‌رسانه‌ها در مراسم تشییع در شهرهای تهران، قم، مشهد مقدس و کشور عراق، بر لزوم بهره‌گیری از ابزارهای نوین رسانه‌ای از جمله تدوین خودکار با هوش مصنوعی، زیرنویس‌سازی خودکار، تشخیص تصاویر جعلی و واقعیت‌افزوده برای تولید محتوای سریع، دقیق و تأثیرگذار تأکید کرد.

قربان‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، سه جریان اصلی روایت‌پراکنی دشمن شامل رسانه‌های جریان‌اصلی غربی، شبکه‌های فارسی‌زبان معاند و شبکه‌های اجتماعی هدایت‌شده را شناسایی کرد و راهکارهای عملیاتی برای مقابله با سناریوهای شایعه‌پراکنی نظیر «کم‌بود جمعیت» و «ناامنی» را به شرکت‌کنندگان آموزش داد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه تشییع قائد شهید، یک رویداد رسانه‌ای تمام‌عیار است که پیام مقاومت و ایستادگی را به جهان مخابره خواهد کرد، از انسان‌رسانه‌ها خواست تا با تولید محتوای مبتنی بر سه روایت کلان «امت واحد»، «عزای صادقانه و خودجوش» و «امنیت پایدار و نظم خودجوش»، نقش خود را به‌عنوان «صاحبان اصلی عزا» ایفا کنند.

وبینار تخصصی «نقش انسان‌رسانه‌ها در بازتاب تشییع قائد شهید امت» با همکاری خانه فناوری‌های فرهنگی اصفهان، دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و دانشگاه اصفهان برگزار شد.

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