عملیات مرصاد، تجلی اقتدار ملی و شکست تاریخی جریان نفاق و استکبار

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه ای در خصوص تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های بلند امام کبیر و امام شهید انقلاب و بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، صادر کرد که متن بیانیه به شرح زیر است:

پنجم مردادماه، یادآور یکی از درخشان‌ترین و سرنوشت‌سازترین برگ‌های زرین تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و نماد تجلی بصیرت، ایمان، اقتدار و اراده خلل‌ناپذیر ملت بزرگ ایران در برابر توطئه‌های پیچیده دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم است. در این روز تاریخی، ملت مؤمن و انقلابی ایران اسلامی، با اتکال به قدرت لایزال الهی و تحت زعامت حکیمانه حضرت امام خمینی(رضوان‌الله تعالی علیه)، آخرین و خطرناک‌ترین فتنه دشمنان را در هم شکست و حماسه‌ای جاودان را در حافظه تاریخی این سرزمین ثبت کرد.

عملیات غرورآفرین مرصاد، تجلی‌گاه نصرت الهی و مظهر شکست مفتضحانه جریان نفاق و خیانت بود؛ جریانی که با پشتوانه استکبار جهانی و رژیم بعثی صدام، در اوج توهم و غرور کاذب، سودای تسخیر ایران اسلامی را در سر می‌پروراند، اما در برابر عزم پولادین فرزندان رشید ملت ایران در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش سرافراز، بسیج جان‌برکف و همراهی مردم مؤمن و ولایت‌مدار، به سرنوشتی جز نابودی، ذلت و رسوایی تاریخی دچار نشد.

مرصاد، صرفاً یک عملیات نظامی نبود؛ بلکه عرصه تجلی حقیقتی بزرگ بود که نشان داد هرگاه دشمنان این ملت با هر نام، شعار و پوششی در برابر آرمان‌های الهی و انقلابی ملت ایران صف‌آرایی کنند، با سد مستحکم ایمان، وحدت، ولایت‌مداری و روحیه ایثار و شهادت‌طلبی ملت بزرگ ایران مواجه خواهند شد. این حماسه عظیم، پرده از ماهیت پلید و وابسته گروهک منافقین برداشت و چهره واقعی مزدورانی را آشکار ساخت که در طول تاریخ انقلاب اسلامی، همواره ابزار دست دشمنان ملت ایران بوده‌اند.

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عملیات مرصاد و تمامی شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت و مقاومت، پاسداشت حماسه‌ای است که به‌عنوان نماد اقتدار ملی، بصیرت انقلابی و تجلی نصرت الهی، همواره الهام‌بخش ملت ایران بوده است. امروز نیز در حالی که جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، عملیات روانی، تحریم‌های ظالمانه و هجمه‌های رسانه‌ای در پی تضعیف اراده ملت ایران است، بازخوانی درس‌های مرصاد بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ چرا که این حماسه ماندگار، بار دیگر این حقیقت را به اثبات رساند که رمز پیروزی ملت ایران در سایه تمسک به اسلام ناب محمدی(ص)، تبعیت از ولایت فقیه، حفظ وحدت ملی، بصیرت انقلابی و اتکاء به ظرفیت‌های عظیم داخلی رقم می‌خورد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سالروز عملیات مرصاد، با تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های بلند امام کبیر و امام شهید انقلاب و بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، اعلام می‌دارد که ملت بزرگ ایران همچنان با هوشیاری، استقامت و عزمی راسخ در مسیر عزت، استقلال، پیشرفت و تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی گام برخواهد داشت و هرگونه توطئه، فتنه و دشمنی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را همچون گذشته با شکست و ناکامی مواجه خواهد ساخت.

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