رئیس کمیته مردمی تشییع رهبر شهید در قم: مشارکت گسترده مردم، کلید موفقیت برگزاری مراسم است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام شعبان‌زاده، رئیس کمیته مردمی تشییع رهبر شهید در قم، امروز در نشست هم‌اندیشی رسانه‌ای که به میزبانی خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا، در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش مردم در برگزاری مراسم تشییع، اظهار داشت: باید سهم ویژه‌ای برای مردم در این رویداد در نظر گرفت و مسیر گفت‌وگو با مردم، نه تنها در قم بلکه در بیش از ۲۰ استان کشور، برای ایجاد آمادگی و شکل‌دهی به ذهنیت حضور در این مراسم فراهم شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از زائران شناخت دقیقی از ظرفیت‌های قم ندارند، افزود: لازم است پیش از حضور زائران، ارتباط مؤثر با مردم استان‌های مبدأ برقرار شود تا آمادگی لازم برای مشارکت در این مراسم ایجاد شود. به گفته وی، بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان با خودروهای شخصی وارد قم خواهند شد و صدها هزار خودرو در حاشیه شهر مستقر می‌شوند، ازاین‌رو ظرفیت موکب‌های پیش‌بینی‌شده به تنهایی پاسخگوی جمعیت میلیونی نخواهد بود.

رئیس کمیته مردمی تشییع رهبر شهید با تأکید بر پرهیز از مدیریت صرفاً متمرکز، تصریح کرد: باید به سمت یک حرکت نهضتی و فراگیر رفت و مردم را به‌عنوان میزبان اصلی مراسم وارد میدان کرد. وی خواستار مشارکت خانواده‌های ساکن در مسیرهای منتهی به تشییع برای پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران شد و افزود: همچنین ۵۰۰ مسجد شهر قم باید به ستادهای مردمی تبدیل شوند تا با سازماندهی نمازگزاران، شبکه گسترده‌ای از خدمت‌رسانی و میزبانی شکل گیرد.

شعبان‌زاده در پایان با اشاره به ضرورت روایت‌سازی رسانه‌ای از این مراسم، اظهار داشت: علاوه بر ساماندهی حضور مردمی، باید روایت نخست این مراسم در سطح منطقه‌ای و جهانی نیز توسط رسانه‌ها و چهره‌های اثرگذار شکل گیرد.

وی تأکید کرد: گفتمان «قیام عمومی» و «خونخواهی» باید به محور روایت این مراسم تبدیل شود تا پیام تشییع رهبر شهید به افکار عمومی جهان منتقل گردد.

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