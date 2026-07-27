به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چند رسانه شناختهشده غربی در گزارشهایی درباره تحولات اخیر منطقه، از توقف یا تعلیق برنامه دولت آمریکا برای گسترش حملات علیه ایران خبر دادهاند؛ موضوعی که در کنار تعلیق درگیریها برای دومین شب پیاپی، از نگاه این رسانهها نشانهای از احتیاط واشنگتن در برابر گسترش دامنه بحران به شمار میرود.
در این میان، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد که دونالد ترامپ در مقطع کنونی تصمیم گرفته است طرح توسعه حملات نظامی علیه ایران را متوقف کند. بنابر این گزارش، یکی از مهمترین ملاحظات کاخ سفید، نگرانی از آن است که ورود به یک رویارویی گستردهتر، به فرسایش و کاهش ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت و سامانههای دفاع هوایی آمریکا مستقر در خاورمیانه بینجامد. همین روزنامه همچنین در بخش دیگری از پوشش خود یادآور شده است که هرچند در بخشهایی از منطقه برای نخستینبار پس از چند هفته، نوعی آرامش نسبی مشاهده میشود، اما جبهه یمن همچنان فعال و باز باقی مانده است.
گاردین نیز با تمرکز بر وضعیت میدانی نوشت که آرامش نسبی در عملیاتهای نظامی که از روز جمعه آغاز شد، پس از نزدیک به دو هفته حملات علیه ایران و در پی فروپاشی آتشبس به وجود آمده است. این روزنامه بریتانیایی، کاهش درگیریها را نه پایان بحران، بلکه وقفهای شکننده در روند تنشهای فزاینده ارزیابی کرده است.
از سوی دیگر، فایننشال تایمز در گزارش خود نوشت آمریکا و ایران برای دومین شب متوالی حملهای علیه یکدیگر انجام ندادهاند؛ وضعیتی که همزمان با تلاش میانجیها برای جلوگیری از ازسرگیری جنگی فراگیر رخ داده است. به نوشته این روزنامه، این توقف در درگیریها با سفر یک هیأت عمانی به تهران در روزهای جمعه و شنبه همزمان بوده؛ هیأتی که تلاش کرده است درباره نحوه مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز به یک راهحل موقت با ایران دست یابد.
در همین حال، واشنگتن پست نسبت به پیامدهای ادامه ناامنی در جبهه یمن هشدار داده و نوشته است که حملات تلافیجویانۀ انصارالله یمن میتواند فشار بر بازارهای جهانی نفت را افزایش دهد؛ بازارهایی که پیشتر نیز بهدلیل اختلالهای ناشی از بسته شدن تنگه هرمز با تنش و بیثباتی روبهرو بودهاند. این ارزیابی نشان میدهد که حتی در صورت کاهش نسبی سطح درگیری میان واشنگتن و تهران، پیامدهای منطقهای بحران همچنان پابرجاست.
همچنین پایگاه آکسیوس مدعی شده براد کوپر، فرمانده دریایی سنتکام، توصیه کرده کارزار بمباران در محدوده تنگه هرمز متوقف شود؛ زیرا این عملیات به بیشترین میزان اثربخشی خود رسیده و بخش عمده اهداف نظامی آن نیز از میان رفته است.
...............
پایان پیام
نظر شما