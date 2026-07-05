عباس دونمز، مدیر اجرایی موکب همبستگی ایران و ترکیه، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با اشاره به فعالیتهای این مجموعه گفت: به عنوان شیعیان ترکیهای مقیم قم، یک موکب راهاندازی کردیم تا بتوانیم فضای همدلی و همراهی میان مردم ایران و ترکیه را تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه این موکب نزدیک به یکصد عضو فعال دارد، افزود: هدف ما از ایجاد چنین بستری این بود که حس برادری و همدردی را به ملت ایران منتقل کنیم و نشان دهیم که در کنارشان هستیم.
دونمز تأکید کرد: هر کسی که عشقی نسبت به رهبر شهید دارد، در کنار ملت ایران ایستاده است. ما نیز با همین نگاه و محبت، فعالیتهای موکب را ادامه میدهیم.
وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم و خادمان موکب گفت: دم همه شما گرم؛ شاید نتوانستم همه کلمات را بیان کنم، اما محبت و اخلاص ما نسبت به مردم ایران همیشگی است.
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