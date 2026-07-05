تشییع رهبر شهید انقلاب نمایش اقتدار و بیعت دوباره با ولایت است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، شامگاه یکشنبه در مراسم عزاداری شهادت رهبر شهید انقلاب حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) شیراز، با اشاره به همزمانی ایام عزاداری اهلبیت (ع) و مراسم تشییع پیکر «رهبر شهید» و خانواده ایشان، این روزها را مقطعی سرنوشتساز برای امت اسلامی توصیف کرد.
وی با بیان اینکه مردم ایران با حضور گسترده خود در آیینهای تشییع، قدردانی از سالها مجاهدت و ایثار رهبر شهید را به نمایش گذاشتهاند، اظهار کرد: امروز ملت ایران با حضور خود، حقشناسی، وفاداری و خونخواهی نسبت به رهبری را که عمر خود را در راه اسلام و مردم صرف کرد، به نمایش میگذارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با استناد به آیه ۴۶ سوره سبأ، «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَیٰ وَفُرَادَیٰ»، گفت: انتخاب این آیه برای نقش بستن بر محل تشییع پیکر رهبر شهید، حامل پیامی عمیق برای جامعه اسلامی است؛ پیامی که همه انسانها را به «قیام برای خدا» فرا میخواند.
ولدان با بیان اینکه پیامبران الهی امتهای خود را با موعظه و دعوت به حرکت هدایت میکردند، افزود: مهمترین پیام این آیه، دعوت انسان به خروج از سکون، بیتفاوتی و انفعال است؛ چراکه زندگی حقیقی با حرکت، مسئولیتپذیری و حضور در میدان معنا پیدا میکند.
وی با تأکید بر اینکه اسلام با روحیه عافیتطلبی و کنارهگیری از مسئولیت اجتماعی سازگار نیست، ادامه داد: مؤمن نمیتواند نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی بیتفاوت باشد و وظیفه هر انسان مؤمن، قیام لله و حضور در میدان دفاع از حق است.
استقامت، زمینه نصرت الهی را فراهم میکند
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به سیره پیامبران الهی اظهار کرد: همه انبیا برای اقامه دین خدا سختترین رنجها، شکنجهها و فشارها را تحمل کردند، اما هرگز از مسیر حق عقبنشینی نکردند و همین استقامت، زمینه نصرت الهی را فراهم ساخت.
وی با یادآوری داستان حضرت موسی (ع) و عبور بنیاسرائیل از دریا گفت: در سختترین شرایط نیز پیامبران به وعده الهی اعتماد داشتند و یقین داشتند که خداوند راه نجات را خواهد گشود.
حجت الاسلام ولدان با اشاره به حوادث اخیر کشور، حضور مردم را نشانه «بعثت یک امت» دانست و تصریح کرد: گاهی یک پیامبر مبعوث میشود و گاهی یک ملت؛ امروز ملت ایران با حضور آگاهانه خود، مأموریت تاریخی خویش را برای دفاع از اسلام، ولایت و زمینهسازی ظهور انجام میدهد.
وی با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت رمز عزت ملت ایران است، افزود: ملت ایران، ملت امام حسین (ع) است و شهادت را افتخار میداند؛ همان راهی که سیدالشهدا (ع) با شعار «هیهات منا الذلة» ترسیم کرد.
پیوند هویت ایرانی و هویت شیعی
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه امروز نیز صحنه تقابل حق و باطل تکرار شده است، گفت: ملت ایران با ایستادگی خود اجازه نخواهد داد دشمنان به آرمانهای انقلاب و استقلال کشور آسیب برسانند.
حجت الاسلام ولدان با اشاره به پیوند هویت ایرانی و هویت شیعی اظهار کرد: دشمنان به خوبی میدانند که هرگاه این دو هویت در کنار یکدیگر قرار گیرند، قدرتی بزرگ در جهان اسلام شکل خواهد گرفت و همین مسئله موجب نگرانی اندیشکدههای غربی شده است.
وی تشییع پیکر رهبر شهید را فراتر از یک آیین سوگواری دانست و افزود: این حضور مردمی، نمایش اقتدار جمهوری اسلامی، بیعت دوباره با ولایت و پاسخی عملی به تبلیغات و جنگ رسانهای دشمنان است.
قیام لله، نسخه نجات امت است
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: دشمن تلاش کرد با عملیات رسانهای و جنگ شناختی، مردم را از نظام و رهبری جدا نشان دهد، اما حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، همه این محاسبات را بر هم زد.
حجت الاسلام ولدان از مردم خواست با حضور در مراسمهای عزاداری و آیینهای تشییع، حمایت خود از ولایت را به نمایش بگذارند و گفت: امروز هر قدمی که در این مسیر برداشته شود، مصداق «قیام لله» و یاری دین خدا است و خداوند نیز نصرت خود را شامل حال چنین مردمی خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به نهضت عاشورا، رهبر شهید را ادامهدهنده راه سیدالشهدا (ع) توصیف کرد و گفت: همانگونه که خون امام حسین (ع) اسلام را زنده نگه داشت، خون رهبر شهید نیز موجب استمرار بیداری، مقاومت و عزت امت اسلامی خواهد شد.
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