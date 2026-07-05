به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله سید علی اصغر دستغیب در جلسه جامعه روحانیت شیراز که میزبانی دادگستری کل استان فارس برگزار شد، اظهار کرد: ایام عزاداری حضرت سیدالشهداء امام حسین(علیه السلام) و همزمان مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر فقید و امام شهیدمان حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(قدّس اللّه نَفْسَه الزکیّه) را به شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم.

وی افزود: سال‌ها قبل، قائد عظیم الشأن جمله‌ای را فرمودند که: «این انقلاب در هیچ جای جهان بی‌ نام خمینی(ره) شناخته شده نیست»، اکنون علاوه بر آن شاهدیم که در جهان کنونی هرجا نامی از انقلاب اسلامی است به همراه آن نام خامنه‌ای می‌درخشد، بی تردید امامِ راحل، خمینی کبیر، علت مُحْدثه انقلاب اسلامی ایران و امامِ فقید، خامنه‌ای شهید، علت مُبْقیه آن می‌باشند،

رئیس جامعه روحانیت شیراز عنوان کرد: حضور در صحنه و جانفدایی آحاد ملت به حمایت از امامین انقلاب، راز و رمز موفقیت و تحقّق اهداف عالیه آن دو بزرگوار، با تأییدات الهی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: آری جهانیان شاهد شکستن ستون فقرات تروریست‌های آمریکایی- صهیونی هستند و قریب الوقوع بودن نابودی رژیم غاصب تجاوزگر صهیونی، همانگونه که رهبر شهیدمان پیشگوئی نمودند، از باورهای جامعه جهانی است و اخراج آمریکای سلطه جو و غارتگر از منطقه خاورمیانه به ویژه کشورهای اسلامی در آینده نه چندان دور، ثابت و غیرقابل انکار می‌باشد.

آیت الله دستغیب تصریح کرد: بدیهی است حضور باشکوه آحاد مردم وفادار و مبعوث شده در مراسم وداع و تشییع، قطعاً توأم با اجر عظیم نزد خداوند متعال و عزّت اسلام و مسلمین و گام مهمی در مسیر خونخواهی آن رهبر الهی و دیگر شهداء و همینطور اسباب ذلّت و خواری برای ترامپ و نتانیاهو و مزدوران آنها خواهد بود.

وی گفت: از خدای متعال، تحکیم وحدت امت و صفوف پیوسته آنان را تحت لِوای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای(مدّظلّه) مسئلت دارم.