محمت برکمدیر، رئیس انجمن امام علی(ع) ترکیه، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا تأکید کرد: رهبری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به توازن قدرت در منطقه و جهان بوده است، ایشان با اشاره به تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه، نقش ایران را در سایه هدایت‌های رهبری، «راهبردی و تعیین‌کننده» توصیف کرد.

وی سپس با اشاره به جایگاه ایران در تحولات منطقه افزود: هدایت‌های رهبری ایران، ترکیبی از عقلانیت سیاسی، ثبات‌سازی و حمایت از ملت‌های تحت فشار» بوده و همین رویکرد، ایران را به یکی از بازیگران اصلی صحنه بین‌الملل تبدیل کرده است.

برکمدیر توضیح داد: در ترکیه، بسیاری از تحلیلگران سیاسی، نقش آیت‌الله خامنه‌ای را عامل ایجاد توازن در برابر قدرت‌های مداخله‌گر می‌دانند.

وی تأکید کرد: نگاه راهبردی رهبری ایران، در میان نخبگان مذهبی و دانشگاهی ترکیه، به‌عنوان الگوی ثبات و مقاومت شناخته می‌شود.

برکمدیر در پایان تأکید کرد: نقش آیت‌الله خامنه‌ای در عرصه بین‌الملل، نقشی فراتر از مرزهای ایران بود.