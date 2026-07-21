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در نشست علمی خونخواهی و انتقام از قاتلان رهبر شهید مطرح شد؛

انتقام، مفهومی فراتر از قصاص و مقابله به‌مثل است/ خونخواهی رهبر شهید، امتداد خونخواهی سیدالشهداست

انتقام در قرآن؛ تکلیفی جمعی یا واژه‌ای فقهی؟
۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۳
کد مطلب: 1842733
انتقام، مفهومی فراتر از قصاص و مقابله به‌مثل است/ خونخواهی رهبر شهید، امتداد خونخواهی سیدالشهداست

نشست علمی «قصاص، خونخواهی و انتقام از قاتلان رهبر شهید از منظر فقهی، سیاسی و بین‌المللی» دوشنبه ۲۹ تیرماه به همت خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ابنا) برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام دکتر رهدار و حجت‌الاسلام والمسلمین استوار میمندی، با تبیین مفهوم انتقام و خونخواهی، بر تمایز آن با قصاص و مقابله به مثل تأکید کرده و انتقام را مفهومی قرآنی، فرا فردی و فراتر از قید زمان و مکان دانستند و بر ضرورت پیگیری انتقام راهبردی و تمدنی به‌عنوان تکلیف شرعی جمعی امت اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «قصاص، خونخواهی و انتقام از قاتلان رهبر شهید از منظر فقهی، سیاسی و بین‌المللی» بعدازظهر دوشنبه ۲۹ تیرماه به همت خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رهدار، مدیر اندیشکده فتوح اندیشه و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در این نشست با اشاره به چالش‌های طرح واژه انتقام در ادبیات فقهی، اظهار داشت: واژه انتقام هرچند در تراث فقهی ما به‌صورت مستقل بحث نشده، اما واژه‌ای قرآنی و روایی است و مفاهیم فقهی ضرورتاً توقیفی نیستند.

وی با تبیین تمایز انتقام با مفاهیمی همچون قصاص، دفاع مشروع و مقابله به مثل، تصریح کرد: قصاص اغلب فردی است اما انتقام می‌تواند فرا فردی و جمعی باشد. همچنین انتقام برخلاف دفاع مشروع، مقید به قید زمانی و مکانی نیست و برخلاف مقابله به مثل، مقید به قید مثلیت نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به مفهوم «تکلیف شرعی جمعی» در بحث انتقام، افزود: انتقام یک تکلیف شرعی جمعی است و بخشش و گذشت در این مقیاس، نیازمند احصای رضایت همه مطالبه‌کنندگان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین استوار میمندی، سرپرست دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه نیز در این نشست با اشاره به ابعاد مختلف مسئله انتقام، تأکید کرد: جنایت ترور رهبر شهید، پس از واقعه عاشورا بی‌سابقه بوده و به همین دلیل نمی‌توان از آن به سادگی گذشت.

وی با تبیین مفهوم شناسی انتقام، اظهار داشت: ما دو نوع انتقام داریم؛ انتقام شخصی که همان قصاص و مجازات آمران و مباشران است و در فقه به تفصیل بحث شده، و انتقام راهبردی و تمدنی که به ریشه‌های شکل‌گیری جنایت بازمی‌گردد.

استوار میمندی با اشاره به آموزه‌های دینی، گفت: شعار خونخواهی در زیارت عاشورا و روایات مربوط به امام زمان(عج) ریشه دارد و خونخواهی رهبر شهید، امتداد خونخواهی سیدالشهداست و انقلاب اسلامی در مسیر انتقام راهبردی خون امام حسین(ع) حرکت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به دوگانه‌های کاذب مطرح‌شده در بحث انتقام، تصریح کرد: دوگانه‌هایی همچون انتقام و معیشت یا انتقام و امنیت، دوگانه‌های کاذبی هستند و برخلاف ادعاها، خونخواهی و پیگیری آن عزت‌آفرین و تامین‌کننده معیشت پایدار است.

متن کامل ارائه اساتید این نشست به‌صورت تفصیلی و مجزا منتشر خواهد شد.

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