به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داد که هرچند بحران انسانی افغانستان دیگر در صدر اخبار جهانی قرار ندارد، اما پیامدهای آن همچنان هر روز توسط میلیونها خانواده در سراسر کشور احساس میشود.
اوچا امروز (دوشنبه ۱۵ تیر) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بحران در افغانستان ممکن است دیگر تیتر اخبار را به خود اختصاص ندهد، اما تأثیر آن هر روز توسط میلیونها خانواده احساس میشود.»
این نهاد تأکید کرد که بازسازی و بهبود وضعیت فراتر از برآورده کردن نیازهای فوری است و افزود: «این کار به بازگرداندن معیشتها، تقویت تابآوری و کمک به جوامع برای ساختن آیندهای امیدوارکنندهتر مربوط میشود.»
افغانستان پس از سالها جنگ، خشکسالیهای پیدرپی، فقر گسترده و بازگشت میلیونها پناهنده، همچنان با یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان مواجه است. طبق آمار سازمان ملل، حدود ۲۲ میلیون نفر در این کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند، اما کمبود شدید بودجه باعث شده تنها بخش کوچکی از نیازها پوشش داده شود.
اوچا با اشاره به داستانهای واقعی مردم، از جمله مشکلات معیشتی خانوادهها در مناطق روستایی، خواستار حمایت پایدار بینالمللی برای تقویت تابآوری جوامع شد.
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