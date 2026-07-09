به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری اعلام کرد که در پی حملات چند روز گذشته شورشیان در ایالت بلوچستان، ۴۲ تن از نیروهای نظامی این کشور کشته شدهاند.
وی مدعی شد این حملات از خاک افغانستان و تحت حاکمیت طالبان برنامهریزی و اجرا شده و هند نیز از این حملات حمایت کرده است.
سخنگوی ارتش پاکستان در ادامه، حکومت طالبان را «رژیم نامشروع طالبان افغانستان» خواند و ادعا کرد که خاک افغانستان به پناهگاهی برای گروههای تروریستی تبدیل شده است.
در مقابل، طالبان پیشتر این اتهامات را رد کرده و بارها تأکید کرده است که اجازه فعالیت هیچ گروهی علیه کشورهای دیگر از خاک افغانستان داده نمیشود.
مقامات طالبان همچنین از اسلامآباد خواستهاند به جای متهم کردن افغانستان، ریشه ناامنیها و مشکلات امنیتی خود را در داخل پاکستان جستوجو کند.
تنشهای لفظی میان کابل و اسلامآباد در حالی ادامه دارد که دو طرف در ماههای اخیر بارها یکدیگر را به حمایت از گروههای مسلح و ناامنسازی مرزهای مشترک متهم کردهاند.
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