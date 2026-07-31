به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فاطمه عصام سلامه، نویسنده لبنانی، در یادداشتی با عنوان «آیا حاکمیت به‌صورت قسطی بازمی‌گردد؟» نوشت که طرح موضوع «مناطق آزمایشی» برای اجرای ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان، پرسش‌های جدی درباره مفهوم حاکمیت ملی ایجاد کرده است.

به اعتقاد وی، حاکمیت نه پروژه‌ای مرحله‌ای است و نه مفهومی که تحقق آن به موفقیت یک تجربه محدود وابسته باشد، بلکه یا به‌طور کامل برقرار است یا همچنان هدفی دست‌نیافتنی باقی می‌ماند.

وی با اشاره به هم‌زمانی مذاکرات مقامات لبنانی در واشنگتن درباره اجرای توافقات جنوب و برافراشته شدن پرچم لبنان در برخی مناطق، تأکید کرد که اقدامات نمادین زمانی ارزشمند هستند که بر پایه واقعیت‌های میدانی استوار باشند.

به نوشته این تحلیلگر، تا زمانی که اشغالگری رژیم صهیونیستی پایان نیافته و روند استقرار کامل ارتش لبنان تکمیل نشده است، نمی‌توان از تحقق کامل حاکمیت سخن گفت.

این نویسنده همچنین ارتباط میان بحث حاکمیت و موضوع سلاح را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد که تا زمانی که تهدیدات امنیتی و تجاوزات رژیم صهیونیستی ادامه دارد، نمی‌توان درباره ساختار قدرت دفاعی لبنان جدا از واقعیت‌های میدانی تصمیم‌گیری کرد.

وی در پایان تأکید کرد که حاکمیت واقعی نه با تصاویر، بیانیه‌ها یا نمادها، بلکه با اعمال اقتدار دولت در عمل و احساس امنیت و ثبات از سوی شهروندان معنا پیدا می‌کند.

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