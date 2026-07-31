بحران در دارالفتوای لبنان؛ سناریوی استعفای مفتی و انتصاب جانشین موقت روی میز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با پایان مهلت تعیین‌شده از سوی شورای دولتی لبنان برای ارائه اسناد مربوط به تمدید مأموریت شیخ عبداللطیف دریان، مفتی جمهوری لبنان، پرونده وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است.

وجود ایرادهای حقوقی در روند تمدید مأموریت، احتمال صدور رأیی علیه دریان را افزایش داده و همین موضوع موجب آغاز رایزنی‌ها برای یافتن راه‌حلی جهت خروج از این بحران شده است.

این گزارش می‌افزاید که سفارت مصر در بیروت در کنار برخی چهره‌های سیاسی لبنان، به‌دنبال ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از عزل قضایی مفتی است.

در میان پیشنهادهای مطرح‌شده، برگزاری جلسه‌ای جدید برای تمدید قانونی مأموریت، یا استعفای دریان به دلیل شرایط جسمانی و انتصاب یک «قائم‌مقام» برای مدت دو سال، بیش از سایر گزینه‌ها مورد بحث قرار گرفته است؛ هرچند درباره عملی بودن این سناریوها همچنان تردیدهایی وجود دارد.

در همین حال، منابع آگاه از نبود موضع نهایی عربستان سعودی درباره آینده مفتی جمهوری خبر می‌دهند و معتقدند ریاض تاکنون تصمیم روشنی در این خصوص اتخاذ نکرده است.

هم‌زمان، رایزنی‌ها درباره گزینه‌های احتمالی جانشینی نیز ادامه دارد و نام‌هایی چون محمد عساف، اسامه حداد و عبدالرحمن مغربی به‌عنوان چهره‌های مطرح برای تصدی این مسئولیت در محافل سیاسی و دینی لبنان مطرح شده‌اند.

در کنار سناریوی تعیین قائم‌مقام، احتمال برگزاری انتخابات برای انتخاب مفتی جدید نیز همچنان مطرح است و تصمیم نهایی به نتیجه بررسی‌های شورای دولتی و توافق‌های سیاسی داخلی و منطقه‌ای بستگی خواهد داشت.

انتظار می‌رود روند رسیدگی قضایی طی ماه‌های آینده ادامه یابد و سرنوشت نهایی این پرونده در سال ۲۰۲۷ مشخص شود.

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