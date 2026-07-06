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پیام فرزند ارشد آیت‌الله سیستانی به دفتر رهبر معظم انقلاب

۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۳
کد مطلب: 1836608
پیام فرزند ارشد آیت‌الله سیستانی به دفتر رهبر معظم انقلاب

آیت‌الله سید محمدرضا سیستانی، فرزند ارشد آیت‌الله‌العظمی سید علی سیستانی، در پیامی به دفتر رهبر معظم انقلاب، با اشاره به اینکه «درست این بود که پدرم بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز گزارد»، تأکید کرد که محدودیت‌های جسمانی و وضعیت سلامت ایشان عامل عدم امکان انجام این آیین است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمدرضا سیستانی، فرزند ارشد و مدیر برنامه‌های حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، در پیامی خطاب به دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، درباره اهمیت برگزاری نماز بر پیکر شهید رهبر انقلاب و عدم امکان حضور آیت‌الله‌العظمی سیستانی به دلیل وضعیت سلامت، نکاتی را بیان کرد.

در این پیام که خطاب به دفتر رهبر معظم انقلاب نوشته شده، آمده است: «درست این بود که پدرم آیت‌الله سیدعلی سیستانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز گزارد، اما وضعیت جسمانی و سلامت ایشان اجازه این امر را نمی‌دهد.»

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پایان پیام/

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