به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمدرضا سیستانی، فرزند ارشد و مدیر برنامه‌های حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، در پیامی خطاب به دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، درباره اهمیت برگزاری نماز بر پیکر شهید رهبر انقلاب و عدم امکان حضور آیت‌الله‌العظمی سیستانی به دلیل وضعیت سلامت، نکاتی را بیان کرد.

در این پیام که خطاب به دفتر رهبر معظم انقلاب نوشته شده، آمده است: «درست این بود که پدرم آیت‌الله سیدعلی سیستانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز گزارد، اما وضعیت جسمانی و سلامت ایشان اجازه این امر را نمی‌دهد.»

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