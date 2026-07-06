به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید محمدرضا سیستانی، فرزند ارشد و مدیر برنامههای حضرت آیتالله العظمی سیستانی، در پیامی خطاب به دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، درباره اهمیت برگزاری نماز بر پیکر شهید رهبر انقلاب و عدم امکان حضور آیتاللهالعظمی سیستانی به دلیل وضعیت سلامت، نکاتی را بیان کرد.
در این پیام که خطاب به دفتر رهبر معظم انقلاب نوشته شده، آمده است: «درست این بود که پدرم آیتالله سیدعلی سیستانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز گزارد، اما وضعیت جسمانی و سلامت ایشان اجازه این امر را نمیدهد.»
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پایان پیام/
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