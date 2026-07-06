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عماد عوضه: شهادت رهبر انقلاب، «انقلاب دوم» را رقم زد / ایران به نماد جهانی استقامت و عزت تبدیل شده است

۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۱
کد مطلب: 1836615
عماد عوضه: شهادت رهبر انقلاب، «انقلاب دوم» را رقم زد / ایران به نماد جهانی استقامت و عزت تبدیل شده است

عماد عوضه، مسئول دفتر بهداشت منطقه دوم جبل‌عامل در جنوب لبنان، در پیامی با تأکید بر اینکه شهادت رهبر انقلاب اسلامی موجی از نوزایی را در میان ملت ایران برانگیخت و جرقه «انقلاب دوم» را روشن کرد، گفت: کسانی که در پی کشتن آن رهبر بودند، گمان می‌کردند با این کار می‌توانند نور و آتش این انقلاب را خاموش کنند، اما آنان با ریختن خون او سقوط کردند و این خون، به نمادی جهانی و تجسم حقیقی ماهیت محور مقاومت تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عماد عوضه، مسئول دفتر بهداشت منطقه دوم جبل‌عامل در جنوب لبنان، در پیامی به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به مسیر تحول و تکامل ایران از پیروزی انقلاب در سال ۱۹۷۹ تا دوران کنونی، اظهار داشت: ایران از زمان پیروزی خود در سال ۱۹۷۹، همواره در گذر از لحظات سرنوشت‌ساز — از خون‌ریزی‌های خیابانی سال ۱۹۷۹ گرفته تا دوران کنونی و همچنین با عروج رهبر و الهام‌بخش خود، سید خامنه‌ای — مسیر تحول و تکامل را پیموده است.

وی افزود: این شهادت، موجی از نوزایی را در میان ملت ایران برانگیخت و جرقه «انقلاب دوم» را روشن کرد؛ انقلابی که موجب تقویت انسجام، وحدت و مشارکت فعال عموم مردم گردید. آن رهبر به نمادی جهانی بدل شد؛ الگویی برای سراسر جهان در زمینه استقامت، خرد، فرهنگ و حضور در عرصه جهانی.

عوضه تصریح کرد: کسانی که در پی کشتن آن رهبر بودند، گمان می‌کردند با این کار می‌توانند نور و آتش این انقلاب و این نظام را خاموش کنند؛ اما این دشمنانِ نادان غافلگیر شدند. آنان درست با ریختن خون او سقوط کردند، حال آنکه آن رهبر از رهگذرِ آن جان‌فشانی ، نقشه جهان، نقشه مستضعفان، نقشه محرومان و نقشه ستمدیدگان را ترسیم کرد.

این مسئول لبنانی تأکید کرد: این خون که با جنبش‌های مقاومت در سراسر منطقه و «محور» پیوند خورده است اکنون به نمادی جهانی و تجسمِ حقیقیِ ماهیتِ این محور بدل شده است.

وی با اشاره به آرمان فلسطین در اندیشه رهبر شهید گفت: شهادت این رهبر گویای آن است که ملتی، نمادی جهانی یعنی رهبر خویش را در راه خدا و به عنوان پیشکشی در مسیر فلسطین و قدس فدا می‌کند. این رویداد نشان می‌دهد که آرمان فلسطین همچنان زنده است و فلسطین دست‌یافتنی؛ همان فلسطینی که دغدغه اصلی آن سید بزرگوار بود.

عوضه با اشاره به حضور خود در ایران و مشاهده شور و نشاط مردم، گفت: ما به ایران آمده‌ایم تا به رهبر بگوییم: شما زنده و حاضر هستید؛ حیات شما و روحی که در ما دمیده‌اید، همچنان پایدار است. ما خطاب به امام اعلام می‌کنیم: این عهد وفاداری و پیمانی استوار است؛ پیمانی مبنی بر اینکه مسیر مبارزه به سوی قدس، آن‌گونه که تو می‌خواستی، همچنان مفتوح و پابرجا خواهد ماند.

وی در پایان با اشاره به تداوم مسیر انقلاب تحت رهبری جدید، گفت: مهم‌ترین چیزی که آن مقتدا و رهبر در ما نهادینه کرد — و برایمان به یادگار گذاشت — زبان عزت و سربلندی است؛ زبانی که در عرصه جهانی متمایز است و در برابر قدرت دشمن سرِ تسلیم فرود نمی‌آورد. امام خمینی این عزت و سربلندی را برای ما به یادگار گذاشت و امام خامنه‌ای این میراث را تداوم بخشیده است. ما اکنون با این میراث باشکوه زندگی می‌کنیم و مسیر مقاومت تا قدس ادامه خواهد یافت.

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پایان پیام/

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