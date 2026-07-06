عماد عوضه: شهادت رهبر انقلاب، «انقلاب دوم» را رقم زد / ایران به نماد جهانی استقامت و عزت تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عماد عوضه، مسئول دفتر بهداشت منطقه دوم جبل‌عامل در جنوب لبنان، در پیامی به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به مسیر تحول و تکامل ایران از پیروزی انقلاب در سال ۱۹۷۹ تا دوران کنونی، اظهار داشت: ایران از زمان پیروزی خود در سال ۱۹۷۹، همواره در گذر از لحظات سرنوشت‌ساز — از خون‌ریزی‌های خیابانی سال ۱۹۷۹ گرفته تا دوران کنونی و همچنین با عروج رهبر و الهام‌بخش خود، سید خامنه‌ای — مسیر تحول و تکامل را پیموده است.

وی افزود: این شهادت، موجی از نوزایی را در میان ملت ایران برانگیخت و جرقه «انقلاب دوم» را روشن کرد؛ انقلابی که موجب تقویت انسجام، وحدت و مشارکت فعال عموم مردم گردید. آن رهبر به نمادی جهانی بدل شد؛ الگویی برای سراسر جهان در زمینه استقامت، خرد، فرهنگ و حضور در عرصه جهانی.

عوضه تصریح کرد: کسانی که در پی کشتن آن رهبر بودند، گمان می‌کردند با این کار می‌توانند نور و آتش این انقلاب و این نظام را خاموش کنند؛ اما این دشمنانِ نادان غافلگیر شدند. آنان درست با ریختن خون او سقوط کردند، حال آنکه آن رهبر از رهگذرِ آن جان‌فشانی ، نقشه جهان، نقشه مستضعفان، نقشه محرومان و نقشه ستمدیدگان را ترسیم کرد.

این مسئول لبنانی تأکید کرد: این خون که با جنبش‌های مقاومت در سراسر منطقه و «محور» پیوند خورده است اکنون به نمادی جهانی و تجسمِ حقیقیِ ماهیتِ این محور بدل شده است.

وی با اشاره به آرمان فلسطین در اندیشه رهبر شهید گفت: شهادت این رهبر گویای آن است که ملتی، نمادی جهانی یعنی رهبر خویش را در راه خدا و به عنوان پیشکشی در مسیر فلسطین و قدس فدا می‌کند. این رویداد نشان می‌دهد که آرمان فلسطین همچنان زنده است و فلسطین دست‌یافتنی؛ همان فلسطینی که دغدغه اصلی آن سید بزرگوار بود.

عوضه با اشاره به حضور خود در ایران و مشاهده شور و نشاط مردم، گفت: ما به ایران آمده‌ایم تا به رهبر بگوییم: شما زنده و حاضر هستید؛ حیات شما و روحی که در ما دمیده‌اید، همچنان پایدار است. ما خطاب به امام اعلام می‌کنیم: این عهد وفاداری و پیمانی استوار است؛ پیمانی مبنی بر اینکه مسیر مبارزه به سوی قدس، آن‌گونه که تو می‌خواستی، همچنان مفتوح و پابرجا خواهد ماند.

وی در پایان با اشاره به تداوم مسیر انقلاب تحت رهبری جدید، گفت: مهم‌ترین چیزی که آن مقتدا و رهبر در ما نهادینه کرد — و برایمان به یادگار گذاشت — زبان عزت و سربلندی است؛ زبانی که در عرصه جهانی متمایز است و در برابر قدرت دشمن سرِ تسلیم فرود نمی‌آورد. امام خمینی این عزت و سربلندی را برای ما به یادگار گذاشت و امام خامنه‌ای این میراث را تداوم بخشیده است. ما اکنون با این میراث باشکوه زندگی می‌کنیم و مسیر مقاومت تا قدس ادامه خواهد یافت.

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