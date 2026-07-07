بدرقه و وداعی که چشم دنیا را خیره خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر امام مجاهد شهید، نماد اسلامیت، ایرانیت و تمدن ایرانی و اسلامی مردم خون خواه این سرزمین بزرگ و تاریخی است.

مردم این سرزمین غیور با فرهنگ و متمدن این هفته به دنیا نشان دادند که چطور عاشق خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز بودند و خواهند بود و چطور حامی امام جوان ایران سربلند و این سرزمین مهدوی و حسینی هستند.

از آغاز انقلاب اسلامی تا امروز که بیش از ۴۷ سال از عمر پر برکت این انقلاب می گذرد دشمنان ایران عزیز با شیوه های مختلف با استفاده از ابزارهای متنوع و برجسته کردن موضوعات اعتقادی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قومیتی تلاش کرده اند اتحاد ملی و انسجام اجتماعی و سیاسی کشور را به چالش بکشند. دشمن آمریکایی و صهیونی پس از سال‌ها شیطنت و دشمنی و با استفاده از ابزارهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وقتی حریف ایران و ملت بزرگ آن نشد در اواخر خرداد سال گذشته در حین مذاکرات به کشور ایران حمله کرد.

هرچند دشمن امکان نابودی نظامی را در این حملات متصور نبود اما ایجاد انشقاق و برهم زدن نظم اجتماعی و زیر سوال بردن سرمایه اجتماعی نظام را امری شدنی تلقی کرده بود و هدف اصلی این جنگ دوازده روزه ایجاد تزلزل در پایه های نظام بود و تلاش کرده بود بعد از به شهادت رساندن فرماندهان نظامی و شخصیت‌های علمی و سیاسی نظام از طریق پیاده نظام داخلی و اشوب گران مزدور به اصل وجودی نظام حمله کند که خوشبختانه با تدابیر امام شهید امت و هوشمندی مردم همیشه بیدار ایران قهرمان این تیر دشمنان به خطا رفت.

دشمن شکست خورده امریکایی و صهیونی دوباره در دیماه سال گذشته، خیال خام خود را از طریق کودتای برنامه ریزی شده اجرایی کرد و باز هم با تدابیر امام شهید امت و هوشیاری مدافعان امنیت و مردم همیشه بیدار کشور هرچند که باعث به شهادت رسیدن بیش از سه هزار نفر از نیروهای حافظ امنیت و مردم بیگناه شد اما دوباره شکست خورد و به لانه خود خزید.

دشمن مستاصل و درمانده دوباره در نهم اسفند ماه سال گذشته و در ماه مبارک رمضان و در میانه مذاکرات با زیر پا گذاشتن همه قواعد بین المللی و قواعد اخلاقی و انسانی به وطن ما حمله کرد و این بار یک سره سراغ کودکان مظلوم و دختران محجوب دبستانی مینابی رفت که برخی از این کودکان روزه اولی بودند و اولین سال میهمانی خدا را تجربه می کردند. وحشیانه این فرشتگان محبوب خدا را به خاک وخون کشید، اما در بحبوحه این خبر که همه داغدار این کودکان بودیم خبری منتشر شد که قلب‌های سوخته شده هر ایرانی باوجدان را داغدارتر و سوزناک تر کرد. آری امام امت، امام خامنه ای، پرچمدار اسلام ناب محمدی، ولی امر مسلمین جهان با دهان روزه در ماه مبارک رمضان مانند مولای خود امیر المومنین علی (علیه السلام) به دیدار معبود شتافت.

رهبر و مقتدایی که در بین مردم در مرکز شهر، در محل کار، در کنار خانواده، در کنار فرزندان و عروس و دامادها و نوادگان، در کنار همسایگان و مردم عادی شهد شیرین شهادت را نوشید.

دشمن که به تصور غلط خود فکر میکرد و می کند که با به شهادت رساندن یک مرجع عالی مقام ،یک رهبر سیاسی مدبر و شجاع شاکله اتحاد و انسجام ملی ایرانیان که ملتی بافرهنگ ومتمدن هستند فرو خواهد ریخت و به تمامی اهداف و آمال ۴۷ سال گذشته خود خواهد رسید، اما دشمنان در این ۴۷ سال گذشته همیشه یک خطای محاسباتی داشتند که البته دور از انتظار نیست چون اساسا در تفکرات غربی و صهیونی شناخت دقیق از ویژگی های ملت متمدن وبزرگ ایران با هر نوع گرایش و قومیت و دیدگاه سیاسی ندارند.

دشمن اگر می دانست که مفهوم شهادت و نثار خون وجان در تفکر ایران اسلامی چیست، هرگز تلاش نمیکرد از طریق حذف فیزیکی فرمانده هان ، دانشمندان، مردم عادی ،کودکان ،دانش آموزان ومرید و مقتدای یک ملت و حتی یک امت به اهداف شوم خودش برسد.

در طول ۴۷ سال گذشته کلید واژه های،وحدت، اتحاد ،همبستگی، انسجام ،یکپارچی،و با هم بودن از مهمترین واژه های پرتکرار امامین انقلاب بوده است.

مروری کوتاه فقط بر بیانات رهبرشهید انقلاب در ۸ ماهه اخیر نشان می دهد که امام شهید ما چقدر خوب و دقیق دشمن آمریکایی و صهیونی را شناخته بود و از هر فرصتی برای ایجاد همبستگی ، اتحاد و انسجام ملی استفاده می کرد .

رهبرشهید انقلاب در سومین پیام تلوزیونی خطاب به ملت ایران در ایام جنگ ۱۲ روزه سال گذشته فرمودند « بحمدالله یک ملّت در حدود نود میلیون جمعیّت، یکپارچه، یک‌صدا، شانه‌به‌شانه، در کنار هم، بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته‌ها و در مقاصدی که ابراز میکنند، ایستادند، شعار دادند، حرف زدند، از رفتار نیروهای مسلّح حمایت کردند، بعد از این هم همین خواهد بود. ملّت ایران بزرگواری خودش را، شخصیّت برجسته و ممتاز خودش را نشان داد در این قضیّه و نشان داد که در هنگام لازم، یک صدا از این ملّت شنیده خواهد شد، و بحمدالله این اتّفاق افتاد.»

امام خامنه ای(قدسره)در شب سالروز شهادت امام رضا (علیه اسلام) هم برای چندمین بار در طول سال گذشته تاکید کردند که صیانت از اتحاد ملی وظیفه ای همگانی است « اتحاد مقدس، اجتماع عظیم و سپر پولادینِ دلها و اراده‌های مردم نباید مخدوش شود. وحفظ آن وظیفه اهل بیان و قلم و تحقیق، کسانی که توئیت می‌زنند و همه مردم و مسئولان کشور بخصوص مسئولان قوای سه‌گانه است که بحمدالله آنها نیز امروز در کمال اتحاد و همدلی با یکدیگر کار می‌کنند». ایشان اتحاد را یک ضروت قطعی بیان کردند«حفظ اتحاد بین «آحاد مردم با یکدیگر»، «مردم و دولت»، «آحاد مسئولان نظام با یکدیگر» و «مردم و نیروهای مسلح» ضرورتی قطعی است.علائم و قرائن حاکی از آن است که امروز بیشترین تلاش دشمن بر خدشه‌دار کردن این همصدایی و همدلی و همکاری است.»

امام شهید ما در در سخنرانی اول مهرسال ۱۴۰۴ هم با توجه به شرایط جامعه و پس از جنگ ۱۲ روزه بر کلید واژه وحدت و انسجام ملی تاکید بسیاری کردند و افزودند «ملت موثرترین عنصر ناکامی دشمن بود و با وحدت و انسجام، مطلقاً تحت تاثیر خواسته‌های دشمن قرار نگرفت و خیابان‌ها را مملو از جمعیت کرد البته علیه متجاوزان و در دفاع از جمهوری اسلامی،اتحاد و یکپارچگی ملت عامل عقیم ماندن نقشه متجاوزان [شد].نکته مهم این است که آن وحدتِ تعیین کننده،‌ همچنان باقی و بسیار موثر است.»

امام خامنه ای شهید در این سخنرانی همچنین تاکید کردند« ما اختلافات سیاسیِ طبیعی هم داریم اما در مقابل زورگویان،‌ همه ملت، چه امروز و چه فردا،‌ مانند یک مشت پولادین بر فرق دشمن فرود می‌آیند. ایرانِ امروز همان ایرانِ‌ ۲۳ و ۲۴ خرداد امسال [است].

همچنین امام خامنه ای شهید، در سخنرانی تلویزیونی خود در آذر ماه ۱۴۰۴ خطاب به ملت ایران دو توصیه بسیار مهم کردند: حفظ و تقویت اتحاد ملی و حمایت از رئیس جمهور و دولت خدمتگزار که در هر شرایط مردم این دو مورد را سرلوحه خود قرار بدهند.

دشمن آمریکایی و صهیونی که اصلی ترین مانع را برای رسیدن به اهداف خود وجود امام خامنه ای میدانست تمام خطوط قرمز ایران عزیر را زیر پا گذاشت و در اقدامی ناجوانمردانه وبزدلانه به بیت ایشان حمله کرد و به خیال خام خود مانع اصلی را حذف کرد ،چرا که دشمن آمریکایی و صهیونی خوب فهمیده بود که با وجود حضرت آیت الله خامنه ای امکان نفوذ در ایران و از بین بردن اتحاد و انسجام ملی وجود ندارد غافل از اینکه در مرام و مسلک اسلام ناب و تشیع علوی نثار خون و جان باعث اتحاد ، انسجام و همبستگی یک ملت می شود.

شهادت رهبر عظیم الشان ایران عزیز نه تنها باعث فروپاشی و اتحاد ایرانیان باهر مذهب ،عقیده و قومیت نشد، بلکه در این چند ماه اخیر نشان داد که ایرانیان از هر زمان دیگر هوشیار تر و بیدار ترند ودر لبیک به فرامین امامین انقلاب و در لبیک به خون شهدای انقلاب ،دفاع مقدس ،مدافعان حرم و امنیت ،و شهدای اخیر و بویژه خون پاک و مطهررهبر عظیم شان ایران عزیز مستحکم،مقتدر،منسجم،متحد و دست در ست همو یک صدا ،شعار مرگ بر آمریکا ،مرگ بر اسرائیل و شعار انتقام را در سراسر ایران عزیز فریاد می زنند

و اما در ایام تشییع و وداع با پیکر مطهر امام امت و رهبر شهید انقلاب یکبار دیگرمردم ایران عزیز در حمایت از آرمان خمینی کبیر(ره) و مرام ومکتب امام خامنه ای شهید(ره) به پا خواسته است . امروز خون امام شهید ، فرماندهان ،دانشمندان ،کودکان و هموطنانی ایرانی جوششی در رگ های هر ایرانی ایجاده کرده است که چشم هر انسان آزاده ای را دنیا خیره کرد ه است و مردم این سرزمین غیور ، با فرهنگ ومتمدن این هفته به دنیا نشان دادند که چطور عاشق خمینی کبیر و خامنه ای شهید بودند و چطور حامی امام جوان و این سرزمین مهدوی و حسینی هستند.

یادداشتی از احمد عارفخانی کارشناس گفتمان انقلاب و نویسنده کتاب اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری

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